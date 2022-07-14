黃子佼當爸2個月 育嬰被孟耿如嫌：忍耐快到極限

孟耿如還在適應當媽媽的生活。(取材自臉書)

孟耿如當媽近2個月，近期開始復工 ，14日為參演的八大「愛情發生在三天後」接受視訊訪問，坦言目前還在適應新手媽媽生活，對「隊友」黃子佼的表現是驚嚇還是驚喜？她坦言：「都有耶。」先讚老公確實很願意育嬰，且都親力親為，但還是有很多小細節會讓她想翻白眼，但目前都還在「掌控範圍內」，夫妻倆沒有因此吵架。

例如受訪當天早上，黃子佼還在問孟耿如：「泡奶要用幾度的水？」讓孟耿如傻眼直喊：「都泡幾次了還不知道！」雖孟耿如直言，對老公的忍耐已經快要到達極限，但她也告訴自己不要「爆炸」，否則會一發不可收拾，「真的吵起來就不好玩了。」自己會先深吸一口氣再面對，並盡量睜一隻眼閉一隻眼。

孟耿如在「愛情發生在三天後」中首次嘗試個性腹黑的角色。(圖:八大提供)

前幾天孟耿如復工首現身，黃子佼分享報導直讚老婆美麗，孟耿如卻留言嗆：「你只會在檯面上講這種話，現在看女兒跟看我的眼神都已經變了。」她笑說，因老公看女兒「黃玉米」的眼神充滿愛意，對她只是隨便看一眼，讓她感到過去老公嘴上說「老婆永遠第一」都是假的；但她想了想也自招，她對老公甚至根本「沒在看」，目光焦點全在女兒身上。

黃玉米現在比爸媽還紅，孟耿如笑說自己完全不在意，反而很驕傲自己的「作品」被大家喜歡，但黃子佼好像會比較介意。對於網路「正義魔人」的留言，夫妻倆的態度，同樣是孟耿如完全沒在管、黃子佼認真看待。

孟耿如在「愛」劇中飾演陳庭妮的假面閨密，她坦言過去對於自己不喜歡的人事物，有時會為討好別人、怕被誤會等原因隱忍下來；出社會後才發現，太善良反而會讓自己不舒服，甚至干擾到自己生活，後悔自己一開始要隱忍。對於陳庭妮劇中角色，孟耿如也坦言，自己不能接受有公主病的朋友，但趕緊澄清，戲外和陳庭妮感情很好。