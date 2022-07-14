吳慷仁性愛激戰賈靜雯癖好 導演讚：天生調教師

吳慷仁為戲急速瘦身，從肥宅健身成超帥學長，自認體脂人生巔峰。(圖:Netflix提供)

Netflix愛情喜劇「媽，別鬧了！」即將上線，製作團隊今14日推出吳慷仁「全天下最自戀學長篇」影片，曝光拍攝性愛戲幕後花絮，影片中，他不僅裸上半身精壯肌肉 ，雙手被綁在床頭，連自己都不禁大嘆「大尺度！大尺度！」，其中與賈靜雯的「特殊癖好」互動也引人遐想，導演 李俊宏更封吳慷仁為「天生的調教師」。

花絮影片中可見吳慷仁飾演的學長家中，滿滿的自畫像、巨型尺寸的沙龍照，讓賈靜雯看了大呼「受不了」，「這種就是極度自戀，一般如果看到這種類型，真的不會想靠近他，好可怕，這種類型如蓉（角色）會喜歡，但靜雯不會喜歡，靜雯無法（接受）。」

吳慷仁（左）在「媽，別鬧了！」中的自戀性格，讓賈靜雯私下坦承其實受不了。(圖:Netflix提供)

吳慷仁在「華燈初上」飾演寶寶的表現讓觀眾印象深刻，到「媽，別鬧了！」搖身一變成為「自戀型人格」特質的學長，與賈靜雯有場轟轟烈烈的愛情。對此，吳慷仁坦言，當時同時演出上述兩部戲，演到有些錯亂、人格分裂，尤其是在「媽，別鬧了！」，「我真的不記得我在演什麼，學長這個角色也沒邏輯、沒包袱，編劇常常神來一筆，有些橋段因為太荒謬了，我自己都會笑場，蠻好玩的」，而談起武打戲，吳慷仁說：「那一陣子運動量蠻大的，我那時候剛拍完『我沒談的那場戀愛』急速瘦身，靠很多運動，體脂也降得很低，是人生巔峰。」

問及與賈靜雯的床戲，吳慷仁笑說：「那些戲真的蠻害羞的，因為學長太不正常了，我沒辦法給他一些合理的反應，也會一直接受她的讚美，整個過程拍的心情很好，跟她對話三句就有兩句是稱讚我，她很厲害都不會吐，其實我真的很想跟靜雯拍正常的戲，但一直沒辦法，有點可惜。」