我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞西南部洪災 44人失聯 州長宣布緊急狀態

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

黃嘉千曾遭家暴？ 傳在加拿大報警「脖子有抓痕」

記者陳慧貞、葉君遠／綜合報導
黃嘉千被爆疑似遭家暴。（本報資料照片）
黃嘉千被爆疑似遭家暴。（本報資料照片）

台灣女星黃嘉千與夏克立16年婚姻生變，雙方準備進入對簿公堂打離婚官司，連日來各種傳聞眾說紛紜，兩邊好友也都跳出來力挺，但日前傳出去年12月黃嘉千曾在加拿大報警指「脖子有抓痕」疑似遭家暴，而夏克立友人日前指控黃嘉千冷暴力，引來黃好友郎祖筠的不滿，在社群平台發文指出「真相」，引爆諸多案外案。

暫拋婚姻破裂傷痕，黃嘉千自透過律師發表聲明後，隨即投入果陀舞台劇「摘心米其林」的密集排練中，傳聞她去年在加拿大報警聲稱自己遭夏克立施暴，脖子有紅色抓痕，警方接獲報案後要求雙方先分居，對此她仍絕口不提，但事實上，早在2015年，她即在教會分享時，便透露早與夏克立產生裂痕，當時她事業陷低潮，覺得別人看自己像「過氣」、「製作單位也看膩」，導致十分沒安全感，夫妻關係變得非常緊張，因此種下離婚禍根。

16年異國婚破裂，黃嘉千接連有竇智孔、郎祖筠抱不平，夏克立的女性友人林小姐則發文控訴黃嘉千在夏克立來台隔離期間，信用卡過期無法訂外送，卻不幫忙處理，因此出借自己的信用卡讓夏克立使用。結果鄭弘儀主持的「新聞挖挖哇」來賓馬在勤律師錄影時質疑，「信用卡借別人用，一定很親密，換一個角度，林小姐跟夏克立是什麼關係？」引來林小姐氣得在該影片下方留言「任意損害我的名聲」，並解釋借卡原因是單純送物資給夏克立，才發現對方在「檢疫期間無法自己回家拿新卡」。

黃嘉千 信用卡 加拿大

上一則

岩田剛典搞怪露臀 「婚顧女王」篠原涼子崩潰

下一則

周杰倫新歌藝術配魔術 媽媽直誇有創意

延伸閱讀

加拿大央行意外升息4碼 1998年來最大升幅

加拿大央行意外升息4碼 1998年來最大升幅
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
看不下去 郎祖筠挺黃嘉千 反擊夏克立友人

看不下去 郎祖筠挺黃嘉千 反擊夏克立友人
常為錢吵架？周刊爆：黃嘉千賺得多 夏克立吃味動怒

常為錢吵架？周刊爆：黃嘉千賺得多 夏克立吃味動怒

熱門新聞

梁朝偉與劉嘉玲不生孩子原因感人。取材自微博

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

2022-07-10 01:16
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

2022-07-11 02:29
邱淑貞（左二）的大女兒沈月（左）與二女兒沈日（右二）是不同類型的美女。圖／摘自IG

邱淑貞12歲小女兒罕見曝光 網讚「3姊妹神基因」

2022-07-09 15:02
辣目洋子(左)、李宏毅主演的「我叫劉金鳳」遭下架。（取材自微博）

中國電視劇服飾「倭化」遭下架 趙露思新劇也被點名

2022-07-09 20:17
壇蜜是日本性感女星代表。(取材自ure.pia.co.jp)

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

2022-07-07 06:03
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3