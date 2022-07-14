黃嘉千曾遭家暴？ 傳在加拿大報警「脖子有抓痕」

黃嘉千被爆疑似遭家暴。（本報資料照片）

台灣女星黃嘉千 與夏克立16年婚姻生變，雙方準備進入對簿公堂打離婚官司，連日來各種傳聞眾說紛紜，兩邊好友也都跳出來力挺，但日前傳出去年12月黃嘉千曾在加拿大 報警指「脖子有抓痕」疑似遭家暴，而夏克立友人日前指控黃嘉千冷暴力，引來黃好友郎祖筠的不滿，在社群平台發文指出「真相」，引爆諸多案外案。

暫拋婚姻破裂傷痕，黃嘉千自透過律師發表聲明後，隨即投入果陀舞台劇「摘心米其林」的密集排練中，傳聞她去年在加拿大報警聲稱自己遭夏克立施暴，脖子有紅色抓痕，警方接獲報案後要求雙方先分居，對此她仍絕口不提，但事實上，早在2015年，她即在教會分享時，便透露早與夏克立產生裂痕，當時她事業陷低潮，覺得別人看自己像「過氣」、「製作單位也看膩」，導致十分沒安全感，夫妻關係變得非常緊張，因此種下離婚禍根。

16年異國婚破裂，黃嘉千接連有竇智孔、郎祖筠抱不平，夏克立的女性友人林小姐則發文控訴黃嘉千在夏克立來台隔離期間，信用卡 過期無法訂外送，卻不幫忙處理，因此出借自己的信用卡讓夏克立使用。結果鄭弘儀主持的「新聞挖挖哇」來賓馬在勤律師錄影時質疑，「信用卡借別人用，一定很親密，換一個角度，林小姐跟夏克立是什麼關係？」引來林小姐氣得在該影片下方留言「任意損害我的名聲」，並解釋借卡原因是單純送物資給夏克立，才發現對方在「檢疫期間無法自己回家拿新卡」。