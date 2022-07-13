「聽媽媽的話」有用 周杰倫曝最美回憶：媽作畫我彈琴

周杰倫相中素有「天空之城」美譽的聖米歇爾山拍攝專輯封面。（圖：杰威爾音樂提供）

周杰倫 （周董）曾創作金曲「聽媽媽的話」，被列入國小課後輔導教材，媽媽葉惠美算是他的藝術啟蒙老師，新歌「最偉大的作品」讓粉絲一窺法國多處知名景點，還有滿滿的藝術氣息，周媽媽大讚：「杰倫把音樂結合繪畫藝術，又放進魔術，真的很特別！我兒子真的很有創意！」

其實周杰倫一拍完MV就跟媽媽分享，母子熱烈討論，美術老師退休 的周媽媽記得以前家裡掛著梵谷的複製畫，會跟周董分享一些藝術家的故事，周杰倫說：「小時候媽媽一邊作畫、而我一邊彈著鋼琴的畫面，是我童年美好的回憶之一。我很幸運地小時候就在藝術氛圍裡長大，媽媽給我很大的影響。」

周媽媽也說周董童年就對藝術畫作以及變魔術充滿興趣，「長大後他還帶我到羅浮宮、奧賽美術館 看展覽，看到這支MV想起杰倫帶我在法國旅遊時，去了里昂車站的藍色列車餐廳、莫內花園，也都成為他MV裡的素材了。」

此外，周董相中素有「天空之城」美譽的聖米歇爾山拍攝專輯封面，聖米歇爾山是法國聖瑪洛灣上的一座岩石島，海水退潮時周圍的沙岸會顯露出來，漲潮則變成被海水包圍的「海上城堡」，周董置身於聖米歇爾山前與水面上的倒影相互輝映，也呼應了新專輯中「倒影」一曲。