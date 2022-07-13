阮經天甩短命戀 小14歲混血新歡曝光

阮經天的新歡是混血網紅。（取材自Instagram）

單身多年的台灣男星阮經天今年2月親自透過IG限時動態認愛，不過戀情維持不到5個月就告吹，沒想到近來又傳出結交新女友，而新女友身分被起底，是混血網紅「Wenan」。

據知阮經天的新女友小他14歲，是荷蘭混血網紅，在IG擁有3.2萬粉絲，身高165公分，曾在台北東區被知名YouTuber 「黑男」捕捉拍攝，工作是活動企畫專員。

阮經天很想有穩定的感情。（本報資料照片）

Wenan當時還開出徵求男友的條件，「個性要好、不要太帥」，身高一定要比自己高，但顯然這個條件除了不要太帥不符合阮經天外，其他都大致吻合。而阮經天則喜歡皮膚白的女生，Wenan正是膚白貌美型。

新浪娛樂引述台灣媒體報導，阮經天日前被拍到和一女子用餐，選擇的地點比較隱祕。經紀人小八回應稱阮經天已和此前認愛的女友分手：「因為雙方對未來共識不同，已經和平分手。」至於被拍到同行約會女子，小八答得謹慎：「據我所知，就是朋友。」

2月阮經天在社交平台透露交了新女友：「新年迎來一些新的希望，她是一個很平凡的女孩子，希望大家給我們一點點空間好好認識彼此。」還表示對方是普通上班族。這回他被拍到和新女友現身街頭，女方還被拍到正面全身照，他對拍攝的記者說：「我在保護我想保護的人。」