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田馥甄曾動念40歲退休 自曝最想挑戰「3天不洗澡」

記者陳慧貞／綜合報導
田馥甄因疫情因素，學會放慢腳步過生活。（圖：ELLE雜誌提供）
田馥甄因疫情因素，學會放慢腳步過生活。（圖：ELLE雜誌提供）

甫出席完金曲獎擔任頒獎嘉賓的Hebe田馥甄，9月即將連開4場演唱會，趁著未進入閉關期，她接受ELLE雜誌訪問，坦言過去無論是S.H.E或單飛時期，總因工作節奏緊湊，沒能好好過生活，家裡也不敢種植物，怕出去工作多天回來，植物會變成「茶葉」，但現在她每天醒來第一件事，就是看植物、喊加油，更直呼：「有機會想體驗3天不洗澡的生活，目前的極限是2天」。

田馥甄如同師姐開示，聊起生活，她坦言以前曾想過40歲退休，但現在認為「休眠沒關係，但要能隨時準備開機運作，畢竟我沒有要退休啊」，即將邁入一枝花年紀，她笑說年齡只是數字，「首要之務就是好好活下去，才能看看50歲的自己是否活得自在，把現在過好，就是為未來鋪路」。

因右膝蓋受傷，Hebe已1年多沒爬山，說起受傷原因，她吐露可能因穿太多高跟鞋或運動過度所致，但最終覺得應是身體整體的失衡，她還以非常Hebe式的回答：「如果對症下藥把左腳處理好，也許右腳就不會因為代償作用而不舒服了。」認為「肉身服務靈魂所思所想，幫助我們完成許多事，它是很真切的，也藏了許多關於內心的答案」。

Hebe近幾年迷上登山，山上發生的事，都成了她津津樂道的話題，說起1年前爬奇萊南華，親眼欣賞到知明的「黃金草原日出」，除了運動看美景，她還有一番登山哲理，「爬山彷彿經歷濃縮人生，人一出生，就要迎接死亡的來臨，就像你開始起爬，中間也要懂得儲備體力，才有力氣走下山。但在山上不時會面對許多不可預知的情況，可能是天候和路段的變化，可能邂逅各種不同的山友，你想爬多少山，就會經歷多少不同的風景。」

田馥甄自認以前從沒好好過生活。（圖：ELLE雜誌提供）
田馥甄自認以前從沒好好過生活。（圖：ELLE雜誌提供）

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