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王淨自曝憂鬱症困擾多年 檢查出爐發現驚人病根

記者陳慧貞／即時報導
王淨曾有過輕微憂鬱症徵兆。王淨是演藝圈幸運兒，星途順遂，但內心卻曾感到無力與辛苦。圖／MilkX Taiwan提供
王淨曾有過輕微憂鬱症徵兆。王淨是演藝圈幸運兒，星途順遂，但內心卻曾感到無力與辛苦。圖／MilkX Taiwan提供

24歲台北電影獎影后王淨接受「MilkX」雜誌訪問透露，以前不知如何處理自己真實情緒，內心常感無力與辛苦，因而出現輕微憂鬱症徵兆，服藥後的副作用導致反應變鈍，但一停藥，情緒起伏又過大，會在短時間內極度高興、極度悲傷，為此困擾長達3、4 年。

身為演員，王淨很清楚當一個公眾人物，即使委屈、被貼誤解標籤，只能自己拍拍肩、給自己一個擁抱，自我安慰，但幾年前，她經常不知如何處理情緒，幾年前輕微憂鬱症徵兆，經歷短暫服藥、藥物副作用，到後來停藥，這幾年偶爾還是會偶發性情緒起伏大，她為此困擾多年，直到最近透過醫生診斷，才得知原因是「睡眠障礙」影響所致，終於讓她有種「生命總在重要時刻，會給你該知道的答案」的豁然開朗，更懂得給自己多一些體諒與理解。

提到感情事，王淨自認：「我不是戀愛腦，但我喜歡談戀愛」，即使過程中會有分手、受傷，還是會勇敢地去愛一個人，不想放棄愛的可能，不想設限從此以後就不跟某個類型的人交往，依然期待在該愛的年紀好好體驗為別人付出和被付出的感覺。

現在的王淨，從過去極度恐懼被否定的狀態走出來，毫不保留地投注在熱愛的人事物，期許多年後回頭看自己依舊勇敢、沒有背離自己的理想、沒有辜負他人的愛與支持，笑說：「雖然我尊重批評我或否定我的人，但還是希望大家繼續喜歡我啦」。

王淨自認不是戀愛腦，但喜歡談戀愛。圖／MilkX Taiwan提供
王淨自認不是戀愛腦，但喜歡談戀愛。圖／MilkX Taiwan提供
王淨是演藝圈幸運兒，星途順遂，但內心卻曾感到無力與辛苦。圖／MilkX Taiw...
王淨是演藝圈幸運兒，星途順遂，但內心卻曾感到無力與辛苦。圖／MilkX Taiwan提供
王淨在每次道別時，內心都有儀式感。圖／MilkX Taiwan提供
王淨在每次道別時，內心都有儀式感。圖／MilkX Taiwan提供

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