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大S一通電話就要結婚 S媽想起還有氣「不知女婿是誰」

記者李姿瑩／台北報導
小S（左）和S媽一起聊小孩的叛逆。（圖：金星文創提供）
小S（左）和S媽一起聊小孩的叛逆。（圖：金星文創提供）

小S與S媽合作的Podcast節目「老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話」，母女倆討論到小孩叛逆的問題。對S媽來說，小孩不吃飯不洗澡都是小事，因為她覺得所謂的「叛逆」是子女做的事情超乎爸媽預料，好比大S一通電話來就說要結婚，結婚登記了不知道女婿是誰。小S聽了啞口無言，因為她自己也是一通越洋電話就稟報媽媽自己懷孕了。

小S本來是抱怨小孩好叛逆，對她講話語氣經常不耐煩，把她氣哭。好比她叫許老三坐姿要優雅一點，不要像隻蜘蛛把腿打得很開，沒想到老三居然對她的建議翻白眼。S媽反將一軍說小S太弱了，因為小孩的老師其實就是媽媽，要小S自己先坐好。小S連忙澄清自己坐姿頂多像個小青蛙，一點都不像蜘蛛。

小S在Podcast細數自己與姊妹的叛逆史，她以前常跟姊妹淘跑夜店，回家總會看到媽媽在陰暗的客廳等門，她覺得媽媽好可怕，連背影都有戲。而S媽沉默的眼光，比罵她更讓她恐懼。S媽說她最怕的是看到大小S跟姊妹淘們關在房間裡面好一陣子不出來，因為經常出來就會變樣。她們會自己剪髮、染髮，有時候回家一看，發現她們在身上刺青、甚至在身體上打洞，S媽一方面很心疼女兒們破壞了自己給他們的身體，那是她引以為傲的完美作品。另一方面是因為她們都跟廣告廠商簽約，亂變換髮色與外型可是會罰錢的。但在女兒的說服之下，S媽終究也在背後刺青，小S問她有沒感覺「酷斃啦」，S媽笑說，她只覺得「上當啦」。

小S還在節目裡分享女兒們的糗事，二女兒前一陣子著迷於夾鼻器，許老三看姊姊用的認真，也跟風試用，甚至夾著夾鼻器吃麵。小S勸老三吃麵前要拔下夾鼻器，老三還很自負的說吃麵跟夾鼻器根本不相干。結果一吸麵立刻嗆到，讓小S躲進房間大笑。有次二女兒去大S家，特別追問大S姨媽「夾鼻器」到底有沒有用，小S正想再一次告訴女兒沒用，沒想到身為「美容大王」的大S立刻說「當然有用」接著帶小女生進房間，打開某個抽屜，裡面滿滿放了二十幾隻夾鼻器，還分鼻梁、鼻梁下、鼻孔內調整鼻孔形狀.....讓小S瞠目結舌。

S媽笑說，當年姊妹倆出道，把她跟當時的經紀人王偉忠整得好慘，他們還曾預言「妳們兩個將來生了孩子，看妳們怎麼教，看他們怎麼整妳！」S媽嘿嘿一笑說，「所以現在，我多喜歡許老三」。

小S 大S

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