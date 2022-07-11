朱軒洋爆理念不合 與經紀人柴智屏解約 退出演藝圈

朱軒洋(右)與蔡淑臻合演「村裡來了個暴走女外科」。（圖：公視提供）

23歲台灣新生代男星朱軒洋出道僅4年，曾以「天橋上的魔術師」入圍 金鐘男配角，大銀幕也表現亮眼，曾入圍台北電影 獎新人、男配角，近期在「村裡來了個暴走女外科」中，上演乩童角色，令人印象深刻，演藝路一片看好，未料近日卻驚傳他與經紀人柴智屏解約、退出演藝圈，「女外科」中的蔡淑臻聽聞消息後回應：「在我的理解，他是一個好孩子」。

在「村裡來了個暴走女外科」中，朱軒洋與大24歲的蔡淑臻上演姐弟戀，兩人有多場激情戲，劇中深情暖男形象也相當吸粉，如今傳出他與經紀人柴智屏合作終止，事實上早有跡象，「女外科」上檔期間的所有宣傳活動，他全程銷聲匿跡，僅在完結篇後表達「恭喜大家的努力被看見」，加上他無社群 平台，讓人一度以為他要退出演藝圈。

朱軒洋入行才4年，參與過的作品多數受高度討論，例如電影「下半場」、影集「天橋上的魔術師」、「逆局」等，演技令人眼睛一亮，且他一年前才休學，頗有準備在演藝圈大展身手之勢，如今傳出他和經紀公司拆夥，據說因健康因素，但真正原因令人好奇，消息曝光後，經紀公司群星瑞智也發出聲明證實，與朱軒洋工作理念不合，終止經紀合約。

而在「女外科」中與朱軒洋合作的蔡淑臻，得知消息後則回應：「拍戲期間，我們都很喜歡他，人都是要花時間相處，才能真正了解對方是一個什麼樣的人，在我的理解，他是一個好孩子。」