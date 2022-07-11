夏克立形同「弱勢外配」？ 友人反控黃嘉千操弄

夏克立(圖)和黃嘉千婚姻觸礁，雙方友人陸續發聲隔空爆料。（圖：台中市新聞局提供）

夏克立和台灣女星黃嘉千 婚姻觸礁，雙方友人陸續發聲相挺，先是竇智孔發文暗罵夏克立，日前夏克立的朋友Naiyuan Lin也發文，反控黃嘉千多項罪狀，包括對隔離中的夏克立不聞不問、沒有幫忙澄清緋聞，讓夏克立形同「弱勢外配」。

Naiyuan Lin寫下「我所認識的夏克立」，稱讚夏克立沒有明星架子，但在疫情 期間他回台灣隔離時，「黃嘉千沒去看他，也沒有幫他準備任何東西：從檢疫的住處到食物，連信用卡過期都不管。」夏克立無法叫外送，最後只能靠友人協助。

在Naiyuan Lin眼中，夏克立在台灣就是「外配弱勢」，「錢都在老婆那邊，而伴侶用人脈跟語言的強勢，操弄他的一切。」

Naiyuan Lin還翻出過往新聞，「他（夏克立）在第一時間發現自己被約在酒店，請老婆來護航，老婆明知道酒店事件是誤會，卻不立即澄清，造成入圍兩次金鐘獎最佳兒童節目主持人丟了工作。」

此外，竇智孔日前又發文：「在感情中再怎麼情緒失控，都不能有傷害對方的行為，這是身為一個男人基本禮貌。」夏克立友人控訴黃嘉千自己製造家暴 音效，如果雙方說詞比對，竇智孔所說的「傷害」很可能就是和家暴有關。