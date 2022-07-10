台北電影節 高英軒、王渝萱奪最佳男女配角

王渝萱得到台北電影獎最佳女配角獎。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣報界聞人高信疆之子高英軒，日前以賣座電影 「咒」拿下台北電影獎最佳男配角，43歲的他獲獎上台時瞬間大哭，「所有想看我上台的朋友們，你們做到了」，今年是第24屆台北電影節，「24是我的幸運數字，我現在站在這裡，我很感動」，並謝謝自己的家人，「對於我一個這麼叛逆的人，一直給我支持」。

去年以「該死的阿修羅」在金馬獎奪下最佳女配角獎的亮眼新秀王渝萱，再度憑該片裡的叛逆少女一角，獲得台北電影獎最佳女配角獎，評審盛讚她的表演揮灑自如，在輔助劇情發展之餘深具風采。是一位值得期待的高可塑性演員。

對於與台北電影節的緣分，22歲的她坦言這幾年曾經非常想要當「非常新人」， 可惜沒能如願，她強調終於在台北電影節露臉。她形容金子上面雖然被土掩蓋，仍然會發光，但她自謙目前就算是金子，上面也還沾了很多土，歡迎大家繼續幫忙「把土再撥開一些」。

高英軒以「咒」拿下台北電影獎最佳男配角，上台時感動大哭。（記者沈昱嘉／攝影）

年輕率性的她，笑言之前還夢到梅莉史翠普（Meryl Streep）教她演戲，調整她的念白，演出功力大增，整個過程像部電影一樣完整，她打趣說道：「還好我是夢到她拿著文本教我演戲，而不是要我去拿哈利波特 第7集的手稿。」