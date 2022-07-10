感情風波後首攻蛋 羅志祥承認「不就是大家笑話」

羅志祥勁歌熱舞炒熱全場氣氛。（記者吳致碩／攝影）

台灣男星羅志祥 日前在台北小巨蛋開唱，他唱完後到媒體室打招呼，這也是他陷入感情風波後首度面對媒體，演唱會上網紅阿翰扮演算命阿姨的轉場影片中，虧他「愛多人運動」、「是時間管理大師」等，笑翻全場。羅志祥受訪時透露：「是我建議他這樣的。」

羅志祥2020年陷入情感風波，這回相隔六年、第五度攻蛋，個人演唱會1萬張門票全數售罄，粉絲力挺他，他也在演唱會上說「要把失去的拿回來」。演唱會後受訪，他表示面對這兩年低潮，沒有想放棄過，「沒想放棄，我只是去留學」，被問到是否已經敞開心房，他笑說：「我沒有敞開心房。」

演唱會上的阿翰轉場影片中，她幫羅志祥算命，虧「很多人愛找你運動喔！年輕人多動動很好啊！」並說：「好羨慕你喔！很會管理時間啊！才有辦法運動，運動成這樣子。」

提到阿翰的影片，他透露是兩人一起討論內容，甚至是他建議阿翰虧他的，「滿好笑的啊，不就是大家笑話？」透露演唱會心情是又興奮又緊張。

演唱會由30個舞者開場，當眾人以為羅志祥會從台上現身，他突從觀眾席出現，一邊向粉絲揮手，一步步走上舞台，象徵歌迷扶持他重返舞台的心境，而這現身也讓歌迷措手不及，尖叫聲瞬間炸開；他這次造型不走華麗路線，開場一套黑色西裝搭配白色T恤，走返璞歸真路線，上台便用台語大吼：「跟我跳！」炒熱全場氣氛。