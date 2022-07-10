我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

感情風波後首攻蛋 羅志祥承認「不就是大家笑話」

記者梅衍儂／綜合報導
羅志祥勁歌熱舞炒熱全場氣氛。（記者吳致碩／攝影）
羅志祥勁歌熱舞炒熱全場氣氛。（記者吳致碩／攝影）

台灣男星羅志祥日前在台北小巨蛋開唱，他唱完後到媒體室打招呼，這也是他陷入感情風波後首度面對媒體，演唱會上網紅阿翰扮演算命阿姨的轉場影片中，虧他「愛多人運動」、「是時間管理大師」等，笑翻全場。羅志祥受訪時透露：「是我建議他這樣的。」

羅志祥2020年陷入情感風波，這回相隔六年、第五度攻蛋，個人演唱會1萬張門票全數售罄，粉絲力挺他，他也在演唱會上說「要把失去的拿回來」。演唱會後受訪，他表示面對這兩年低潮，沒有想放棄過，「沒想放棄，我只是去留學」，被問到是否已經敞開心房，他笑說：「我沒有敞開心房。」

演唱會上的阿翰轉場影片中，她幫羅志祥算命，虧「很多人愛找你運動喔！年輕人多動動很好啊！」並說：「好羨慕你喔！很會管理時間啊！才有辦法運動，運動成這樣子。」

提到阿翰的影片，他透露是兩人一起討論內容，甚至是他建議阿翰虧他的，「滿好笑的啊，不就是大家笑話？」透露演唱會心情是又興奮又緊張。

演唱會由30個舞者開場，當眾人以為羅志祥會從台上現身，他突從觀眾席出現，一邊向粉絲揮手，一步步走上舞台，象徵歌迷扶持他重返舞台的心境，而這現身也讓歌迷措手不及，尖叫聲瞬間炸開；他這次造型不走華麗路線，開場一套黑色西裝搭配白色T恤，走返璞歸真路線，上台便用台語大吼：「跟我跳！」炒熱全場氣氛。

羅志祥

上一則

早年辣貼周董伴舞 濃妝Baby沒人認識

下一則

「密室」受傷破相 楊冪急送醫縫眼角

延伸閱讀

感情風波2年後首見媒體 羅志祥親吐：不就是大家笑話

感情風波2年後首見媒體 羅志祥親吐：不就是大家笑話
防彈10月開唱 助釜山申辦世博

防彈10月開唱 助釜山申辦世博
羅志祥驚傳舊傷復發狂吐3天腿軟跪地 緊急送醫

羅志祥驚傳舊傷復發狂吐3天腿軟跪地 緊急送醫

任賢齊生日出新歌 向鄰居羅志祥借子弟兵

任賢齊生日出新歌 向鄰居羅志祥借子弟兵

熱門新聞

倪震和周慧敏結婚13年。圖／摘自微博

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

2022-07-03 10:47
黃嘉千與夏克立驚傳要離婚。 （本報資料照片）

黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司

2022-07-05 20:24
劉德華兩鬢斑白的影片，引來30多萬網友熱烈討論。（視頻截圖）

劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了

2022-07-04 02:26
壇蜜是日本性感女星代表。(取材自ure.pia.co.jp)

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

2022-07-07 06:03
柴蔚(左)9歲時演過「步步驚心」，右為劉詩詩。(取材自微博)

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

2022-07-08 08:37
林青霞。（取材自微博）

林青霞億萬豪宅驚傳凌晨大火 傭人抱寵物犬逃生

2022-07-07 19:14

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生