姚淳耀尺度大開 扮邪教教主「前所未有的變態」

姚淳耀演技精湛，扮邪連眼神都有戲。（記者李政龍／攝影）

台灣男星姚淳耀以「鏡子森林」中正義記者的角色拿下金鐘視帝後，戲路卻愈來愈「變態」，「返校」電視劇版中詮釋道貌岸然的老師，邪教犯罪影集「我願意」中更是「前所未有的變態」，飾演騙財騙色的教主「本生老師」，劇中有多場情欲戲，他形容尺度「開到不能再開」，僅用絲襪套住重要部位、穿C字褲上陣。

演出幾乎全裸的情欲戲，姚淳耀說自己事前沒有任何猶豫，但是拚命健身 ，因劇本描述「肌肉 線條隆起」，他直呼不敢愧對劇本，特別鍛鍊身材。床戲有三、四場，他說每次拍完都是滿身汗、腰很痠，劇組團隊都很保護演員，現場特別清場，導演 一喊卡就有工作人員遞上浴袍，但他笑說當下「好熱，不想穿」。

現實生活中姚淳耀和服裝設計師女友林羿交往11年，他奪視帝時在台上當眾放閃稱女友是自己的「每日救星」，他解釋當時其實是想套用「是日救星」的網路迷因。他形容自己個性比較溫和、面對事情較常猶豫，但女友個性果決，因此他遇到很多事情都會問對方意見。

愛情長跑仍感情甜蜜，是否考慮結婚？姚淳耀坦言有討論，但都沒有結果，前幾年確實自認工作還不夠穩定，現在則是沒時間，雖然媽媽也在催婚，但他們認為維持現狀也很好，沒有一定要結婚。

劇中的教徒大多都是人生面臨低潮才會尋求「本生老師」的慰藉，姚淳耀表示，自己面對低潮會正面迎擊，提到過去主持外景節目時是演藝生涯最大困境，因為面對大批民眾盯著自己，腦袋經常一片空白、沒辦法好好訪問，甚至被工作人員當眾怒斥，幾乎每次都出糗，「很恐慌，沒人可以救我，看到攝影機就像看到槍一樣」。後來他參考主持大哥們的訪問，用模仿的方式套在自己主持上，才漸漸上手。