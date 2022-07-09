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梁靜茹受安倍遇襲波及 「可惜不是你」莫名被下架

娛樂新聞組／綜合報導
梁靜茹的歌曲「可惜不是你」，意外受安倍槍擊案波及。（圖：天熹娛樂提供）
梁靜茹的歌曲「可惜不是你」，意外受安倍槍擊案波及。（圖：天熹娛樂提供）

日本前首相安倍晉三，8日在奈良市街頭演說中遭到槍擊緊急送醫搶救不治，消息震驚全球。而意外遭到這起事件波及的，竟然是馬來西亞歌手梁靜茹，她的歌曲「可惜不是你」因為網友湧入留言而遭嚴格審核。

綜合媒體報導，據馬來西亞「中國報」報導，安倍晉三事件發生後，梁靜茹的「可惜不是你」就被許多中國網友留言「可惜不是你」，QQ音樂網頁版緊急下架，網易音樂雖然留著歌曲，但相關評論被刪除，相關平台並未說明原因。

《可惜不是你》歌曲被下架、評論也被刪。（翻攝自PTT）
《可惜不是你》歌曲被下架、評論也被刪。（翻攝自PTT）

音樂平台目前並未做出說明，掀起網友熱議，但事件在PTT引發議論，網友們紛紛好奇「所以你是誰？」有人則指出，中國網友留言「可惜不是你」是在用諧音暗指中國國家主席習近平，「對岸網路警察也是滿有想像力的」、「可習不是你？」、「這歌被禁以後，有朋友開始播放「錯的人」」、「看著都笑了」、「這也行，厲害，跟罰三百萬差不多等級」、「梁靜茹躺著也中槍」、「笑死禁歌+1」。

此外，日本前首相安倍晉三遭到槍擊刺殺，所有新聞媒體立刻以快訊插播為民眾報導，但日本的東京電視台向來以做自己的風格出名，這次在重大事件關頭，又一次讓觀眾看傻了眼。

推特上有網友分享，在安倍遭到槍擊後，各大新聞台全部都在播報相關消息，但東京電視台繼續播著美食節目，在一片快訊中相當突兀。不過也有網友表示不意外，雖然確實東京電視台有插播報導，但很快又切換回原本排好的節目，繼續照表播出。

安倍 梁靜茹 槍擊

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