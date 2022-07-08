和吳慷仁比美？「華燈」鳳小岳穿白洋裝「變性」了

鳳小岳為廣告扮女裝，化身長髮飄逸女神「鳳美岳」。(圖:LINE購物提供)

繼吳慷仁之後，鳳小岳也在廣告中扮女裝比美，他為購物平台代言，廣告中一人分飾6角，其中戴上長假髮、身穿白色洋裝、腳踩高跟鞋的女裝造型化身氣質女神，他本身就因混血擁有立體五官，搭配細膩的女性動作揣摩，引來工作人員瘋搶合照。

鳳小岳曾受訪表示，自己非常享受在角色裡面處理、面對慾望的過程。這次的廣告展現出消費的慾望，皆是極具張力且強烈的情緒。因劇情關係，鳳小岳需在系列中扮演6個不同身份角色，性格截然不同的人設在購物時的慾望表現也不相同，要在短短幾十秒間表現出來，非常考驗演技。

鳳小岳透露近來正籌備音樂作品。(圖:LINE購物提供)

鳳小岳提到，片中每套造型都象徵著一種社會身份，是該角色跟社會環境互動對話的結果，因此服裝是幫助自己進入角色的關鍵，其中最關鍵的就是「鞋子」，穿上鞋子可以實際跟角色一起感受日常生活的份量。

鳳小岳戲路多元，在「我的巴比倫戀人」飾演英俊瀟灑的巴比倫王子，精準詮釋角色的單純細膩，一本正經搞笑的模樣更被觀眾直呼超有反差萌；而他在「華燈初上」中演活風流才子編劇江瀚，更讓他人氣急升；甫於台北電影 節上映的輕喜劇「歡迎光臨 二代咖啡 」，鳳小岳則化身撫慰人心的「咖啡之神」，演技屢獲得好評。

工作之餘，鳳小岳的生活以老婆與小孩為重，他坦言不常逛街，因此有時會透過網購消費，雖不是天天逛，但因自己做決定的速度很快，且很容易原本要找A商品，一回神已手指失守下單了B、C、D，家中尤其廚房的配備「非常豐富」。身為演員的他對音樂一直很有興趣，也會網上購買樂器配件，透露正籌備音樂作品。

鳳小岳分享，日常生活其實更像是演戲，每個人在社會中的不同時刻都有不同身份要飾演，演老闆、演員工、演父母等，反而演戲時最認真在做自己，也呼應戲劇人名言「人生如戲、戲如人生。」