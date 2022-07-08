傳王力宏獲強制探視權 李靚蕾駁斥

據傳王力宏（右）獲強制探視權，李靚蕾（左）透過律師發聲明，澄清不實傳言。（取材自微博）

台灣藝人王力宏 去年底宣布與李靚蕾 離婚，女方爆出王力宏約炮、男女關係顛覆三觀等醜聞，兩人離婚官司仍在進行。

今年3月他們雙方皆在紐約法院提交了證據，由於李靚蕾一直未提交有關指控王力宏的證據，並拒絕讓男方探視家人，如今有網友發現這場離婚案件在紐約法院有新的進展，李靚蕾被法官判決藐視法庭，為此恐將遭罰款，並批准王力宏所申請的強制執行探視權。稍早李靚蕾透過律師發出聲明，表示「有心人士透過網軍及媒體不斷散播不實謠言，操弄輿論風向」。

「宏蕾」官司3月時在紐約法院展開，並一路從美國打回台灣，上月雙方全程以視訊方式，在台灣家事法庭進行第二次的調解，仍未達成共識，下次調解的時間預計為8月初，王力宏的經紀人表示：「非常感謝大家的關心，力宏一直以來的態度，都是以愛護家人為優先，因目前還在司法審理階段，不便多做回應，一切尊重司法，期待家事訴訟可以早日落幕。」

報導指出，從李靚蕾一封封文章，對王力宏有諸多指控，如今連網友發文，李靚蕾依舊不隱忍，才會在第一時間發聲明澄清，絲毫不放過前夫王力宏，不讓他占有一絲一毫的餘地。