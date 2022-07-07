竇智孔暗嗆夏克立垃圾 楊謹華心疼媒人黃嘉千

竇智孔(左)與黃嘉千(右)曾合作舞台劇「愛呀，我的媽」。（本報資料照片）

台灣女星黃嘉千 與夏克立16年異國婚姻生變，她已向士林地方法院提起離婚訴訟，預計暑假過後對簿公堂。與黃嘉千一起演出舞台劇 「摘心米其林」的竇智孔，日前突在臉書以黑底白字寫道「下課粒，不是助理，因為他是垃圾」，疑以「諧音」意有所指開嗆夏克立。

網友紛紛驚喊「有卦」、「竇哥好直接」，對此，竇智孔則在下方留言回覆：「各位啊，我心情很好，也沒有生氣，就是剛好朋友家的狗咬人了，單純上來抒發抒發罷了……。」

黃嘉千前陣子剛完成王偉忠監製的音樂劇「明星養老院 」演出，工作人員表示看不出異樣，「有嘉千就有歡樂，她是非常好的演員，幾霸（100）分！」她近期密集參與排練果陀劇場「摘心米其林」，日前才剛彩排，劇團工作人員也表示沒有異樣，「一切都很正常，在排練都很敬業。」而和黃嘉千一直都保持密切聯繫的楊謹華則透露，早知道她現在面對婚姻狀況、官司，「很堅定，同時也滿不容易的，非常心疼她，這是她家事，我不好多說，做為好朋友，會一直陪伴在她旁邊、支持她，也希望媒體和大眾能給她多一點空間和時間去處理。」

楊謹華(左)和老公Ben的媒人是黃嘉千。（取材自臉書）

黃嘉千是楊謹華和老公Ben的媒人，在2016年媒體拍到楊謹華和Ben約會傳出戀情，黃嘉千還特地替楊謹華說明狀況，表示Ben是夏克立最好的朋友，知道Ben和楊謹華都單身，就從中牽線介紹兩人認識。