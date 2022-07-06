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戴腳鐐奔父喪 這件事成「好小子」顏正國永遠的痛

記者林怡秀／即時報導
顏正國日前上中天「同學來了」回憶監獄往事。(圖:中天提供)
顏正國日前上中天「同學來了」回憶監獄往事。(圖:中天提供)

中天「同學來了」日前邀請曾蹲過苦牢的來賓，女星蕭淑慎提到，當年在獄中連呼吸都很痛苦：「我們在舍房裡，上廁所只有一個珍珠板擋在前面，最菜的一定睡廁所旁邊，大家上廁所一定要先跨過妳，我剛開始還試圖用棉被把臉蓋住，結果馬上被說不能蓋頭，因為他們要看到我在做什麼。」

獄中生活讓身心靈都飽受折磨，但最讓「好小子」顏正國難受的是沒能跟父親好好道別：「最後這次去服刑，我就跟我爸媽講不要來，因為我家住基隆，我又在台中服刑，爸媽要準備會客菜很早就要弄，但你叫他不要來，他也不會不來，我爸爸那時候70幾歲，我會覺得他有沒有辦法等到我回去？」

而令他痛心的是在父親的告別式上，他一上香完就離開，連獄警都好奇為何不多陪陪家人？顏正國感傷地說：「我帶著手銬跟腳鐐，那個聲音多大聲，我的面子不重要，給爸媽留點面子才是最重要的，有時侯覺得讓父母親被指指點點，是我人生中很不孝的事，你想想看，子女替父母親披麻帶孝是多簡單的事，但我們做不到，這是永遠的痛。」

蕭淑慎則自曝在服刑期間，把父親當成出氣包，還鬼吼鬼叫的要爸爸去幫她把裡面關係弄好，「但爸爸要我搞清楚，在裡面只有號碼，不再是蕭淑慎。」當時父親說的話，蕭淑慎完全聽不進去，還賭氣不跟爸爸見面，直到蕭淑慎生日時，爸爸送上附有自己唱生日快樂歌的禮物，才打破父女僵局，回想這一切蕭淑慎淚灑攝影棚，而她覺得幸運的是父母親身體都很健康，讓她還有機會彌補。

攝影

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