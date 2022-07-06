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李立群返台：回家心就安定 金窩銀窩比不上狗窩

娛樂新聞組／綜合報導
李立群認為年紀大了在外生活心境飄搖，需要一種安慰，回家就是種安慰。（取材自微博）
李立群認為年紀大了在外生活心境飄搖，需要一種安慰，回家就是種安慰。（取材自微博）

70歲的台灣老戲骨演員李立群之前在上海歷經兩個多月的封城，整天關在家中心情十分苦悶，好不容易解禁趕忙回台灣，隔離期間他也在抖音拍影片分享隔離生活，日前回到台灣他也錄製影片，透露自己回家的心情，顯得心情格外愉悅。

李立群7月3日已經回台灣。（視頻截圖）
李立群7月3日已經回台灣。（視頻截圖）

李立群時隔一年四個月搭機返回台灣，思鄉的他，看著住宅內的每一處，逐漸喚醒久違的家中記憶，他感概說，回家很好，認為自己年紀大了在外生活心境飄搖，需要一種安慰，而回家就是種安慰。他也認為金窩銀窩不如自己的狗窩。人回到家之後，心境就安定了。

李立群透露，他年紀已經70歲了，這次脫離劇組日夜拍攝環境回台，就是要退休，因為一年多沒回家了，這次回來主要就是要好好休息一下，一年多後再去大陸。他表示，對對岸情感深，等疫情過後，來來去去方便，會再去探親、探朋友。

諸多粉絲見他回台灣，都紛紛替他感到高興，直喊：「可愛的李老師回家了請吃飯嗎」、「老爺子很活躍，天天都很開心」、「李老師回到家裡高興了」、「吃了睡，醒了發抖音是多麼幸福的事」、「自己家總是最好的，說話都好精闢呢」、「主要還是回家心放下來了，做什麼心裡都舒坦」。

抖音 疫情 退休

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