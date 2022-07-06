歷經求子艱辛路 趙小僑提早剖腹 聞愛女哭聲噴淚

趙小僑（右）順利產女，和老公劉亮佐親吻「典典寶寶」。（圖：修毅提供）

台灣女星趙小僑歷經求子艱辛路，終於迎來女兒「典典寶寶」誕生，原本預產期在7月20日，但前一晚突然落紅，老公劉亮佐緊急載往醫院，5日一早剖腹生下女兒，夫妻兩親吻辛苦孕育的寶貝，趙小僑透露產後聽到女兒清脆哭聲，喜極而泣：「當我一聽到典典寶寶哭聲，我就馬上大哭」。

趙小僑順利生產，目前仍在休息恢復中，她透露生產過程，直言原本因有胎位不正因素，前一晚還在和醫生討論剖腹產，沒想到「37周的典典寶寶等不及了，突然破水」，於是緊急住院，在醫生評估下提早15天剖腹產，她坦言自前一天下午到生完女兒，共20小時未進食，過程中又因宮縮、破水，幾乎只睡2小時，還因打麻醉藥關係狂吐，打了止吐、止暈針，到下午才慢慢舒緩，她向粉絲報告「所以現在身體狀況比較虛弱必須休息」。

回想2年半的求子路程，感嘆「從取了96顆卵開始，一直到第4次才終於成功生下典典寶寶，很開心我終於做到了」，表示老公在辦理住院手續時就哭了，自己則是聽到女兒哭聲，就立即大哭，並稱雖然女兒提早報到，但體重仍有2800克，非常健康，「除了謝謝一直以來大家的祝福，我也終於放下心中的大石頭，接下來也將邁向另一條辛苦又幸福的人生道路，也請大家繼續給我們祝福」。