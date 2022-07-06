周杰倫新歌和郎朗彈琴 MV偷藏「不能說的秘密」彩蛋

周杰倫(右)請到演員飾演藝術家達利。(圖：杰威爾音樂提供)

周杰倫 （周董）讓粉絲等了6年，終於推出全新專輯「最偉大的作品」，6日釋出同名歌曲「最偉大的作品」MV，邀來中國鋼琴家朗朗助陣，他譜曲之外也自導自演，更配合特效秀了魔術，結合復古與藝術的風格讓粉絲很是喜歡，他也再次展現才華洋溢的一面。

「最偉大的作品」MV藏有不少彩蛋，其中在擁有152年歷史的巴黎莎瑪麗丹百貨公司裡彈琴結合絢麗金粉特效的倒轉時光片段，頗有向15年前作品「不能說的秘密」致敬意味，精湛琴藝喚醒粉絲滿滿回憶，留言直喊感動。

周杰倫(右)與友人穿梭時空抵達擁有百年歷史的巴黎里昂車站藍色列車餐廳。(圖：杰威爾音樂提供)

他的新歌「最偉大的作品」曲風巧妙地融合了古典、嘻哈、饒舌與流行，特別邀請了素有音樂神童之稱的名小提琴家陳銳演奏悠揚旋律，融入「周式曲風」之中。此外，周董想透過音樂讓繪畫、文學等藝術合而為一，親自執導將腦中的奇思異想變成有趣畫面，像是他進入「時空旅行」突然回到1920年，途中遇到了瑪格麗特、達利、常玉、莫內、徐志摩等名人。

郎朗在「最偉大的作品」MV中展現琴藝。(取材自YouTube)

周杰倫釋出新歌「最偉大的作品」MV。(取材自YouTube)

周杰倫透過魔術與演員詮釋的藝術家們幽默互動，讓大師們有了新的創作靈感，世人熟知的作品包括瑪格麗特經典畫作中的青蘋果 、達利著名的「軟鐘」、莫內知名的「睡蓮」系列，還有常玉筆下的花朵，由他一一帶領歌迷進入探索藝術的奇妙旅程。

他的新歌上線6分鐘，點閱逼近2萬、留言數破2000條，粉絲直呼「熟悉的口齒及旋律」、「終於等到你出來指揮樂壇交通了」、「我要哭了」。

來源：周杰倫 Jay Chou