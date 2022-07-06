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老公夏克立出軌也能忍 女星黃嘉千為婚姻放棄底線

記者林怡秀／即時報導
黃嘉千曾在專訪中透露，自己對婚姻幾乎沒有底線。(取材自YouTube)
黃嘉千曾在專訪中透露，自己對婚姻幾乎沒有底線。(取材自YouTube)

台灣女星黃嘉千證實和丈夫夏克立正在打離婚官司，夏克立九年前被爆上酒店，兩人婚姻也一度傳出危機，而黃嘉千2017年上中視「改變的起點」，主持人哈遠儀問她在婚姻當中是個小女人嗎？她坦言以前談戀愛時，控制慾確實比較強，也比較自私，這種狀況持續到結婚之後，「所以在這過程當中，我們也有爭執，但我也在學習要去把以前那個不好的習慣，在婚姻裡面要改變。」

哈遠儀再問她有沒有什麼事情是她的底線？黃嘉千回「我以前的底線是男人出軌，可是現在對我來講，我覺得我現在沒底線，對我來講，人本來就是會有很多缺點，就算他做錯了一件很大的事情，因為我自己也會犯錯，我自己也覺得我沒有那麼的好，我老公不管有什麼狀況或什麼缺點，我都要全然接受，因為他是我選的老公，然後我必須要愛他。」

她說以外人眼光來看，可能會覺得她很委屈，她有時候也會很氣，覺得為什麼都要順對方的意，「一定會有這樣的事情，但這不會影響到，什麼底不底線的事，只是看你要不要讓這些事情過去，要用什麼方式去修復，我覺得修復很重要。」只是事隔多年，曾經一心要維繫婚姻的她，現在卻選擇了放手，她的心痛可想而知。

黃嘉千

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