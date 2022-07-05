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超偶冠軍朱俐靜抗癌兩年40歲去世 粉絲紛留言哀悼

記者林士傑／綜合報導
朱俐靜3日不幸病逝。（本報資料照片）
朱俐靜3日不幸病逝。（本報資料照片）

台灣女歌手朱俐靜2009年奪下「超級偶像3」冠軍出道，兩年前確診乳癌後持續進行治療，日前她的家人沉痛在臉書發文表示，朱俐靜在3日離世，得年40歲。朱俐靜去年即鮮少露面，臉書最後更新日期是今年4月23日，突如其來的噩耗，讓大批粉絲以及星友難以接受，紛紛留言哀悼。

朱俐靜前年覺得身體不適，就醫檢查發現罹患乳癌，低調地進行治療，直到去年初發行專輯「來日方長」時，才向外界分享抗癌之路，她形容專輯名稱是自己的體悟，「『來日方長』是對於自己的期待，希望不要讓時間受限制，人都有那麼一天會離開地球，心態上不要限制自己。」這張專輯如今已成絕響，令人唏噓。

她去年10月以病友身分，出席粉紅絲帶乳癌防治公益募款活動時表示，每月固定回診，但怕家人擔憂避談細節，只說副作用相當多種，自己就是適應並去習慣，調整心情好好面對，樂觀心態令人心疼。未料她竟在前天過世，朱俐靜的家人表示：「對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理。我們會再公布追思會的詳細資訊，懇請大家體諒。」

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