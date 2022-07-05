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升格人妻後 陳喬恩將首度現身台北電影節

記者黃保慧／綜合報導
多年未在台出席活動的陳喬恩將首度登上北影舞台。（圖：台北電影節提供）
多年未在台出席活動的陳喬恩將首度登上北影舞台。（圖：台北電影節提供）

2022台北電影節頒獎典禮將於9日晚盛大登場，日前曝光第二波頒獎嘉賓名單。赴中國大陸發展多年的陳喬恩，這兩年因疫情和癌貓留在台灣，3月嫁小九歲的藝術家Alan，許久未在台灣公開場合現身的她，將首度現身台北電影節，與曾合作電影「市長夫人的秘密」的馬志翔頒發最佳女配角，這也是她在台闊別已久的公開活動，馬志翔同時角逐本屆最佳男配角。

楊祐寧受邀擔任北影頒獎人。（圖：台北電影節提供）
楊祐寧受邀擔任北影頒獎人。（圖：台北電影節提供）

今年台北電影節力邀逾30位明星影人上台頒獎，眾星共襄盛舉榮耀電影人。因「華燈初上」掀話題的楊祐寧、楊謹華將再度合體搶鏡；另有影展大使劉冠廷、藍正龍、李霈瑜、張書豪、鄭人碩、陽靚、蔡淑臻、施名帥、曾珮瑜，以及本屆入圍者温昇豪、馬志翔、評審朱芷瑩、簡嫚書輪番揭獎，替北影再添華麗星光。

本屆影展大使劉冠廷與演而優則導的藍正龍揭曉最佳男配角，兩人同為王小棣導演的學生，曾一同演出電視劇，學長、學弟首度同台頒獎，話題十足。今年替影展周邊設計商品的李霈瑜，和共演「大債時代」的搭檔張書豪揭曉最佳造型設計及最佳美術設計。

「夢遊樂園」中的「假面夫妻」温昇豪、曾珮瑜合頒最佳編劇，温昇豪也將角逐本屆最佳男主角，是否會二度上台，格外受到矚目；近期以「暴走女外科」形象深植人心的蔡淑臻，與鄭人碩繼「我是自願讓他殺了我」之後再合體，頒發傑出技術及最佳短片。最佳紀錄片則由演藝圈銀色情侶檔施名帥、朱芷瑩揭曉，朱芷瑩同時擔任本屆台北電影獎的評審。

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