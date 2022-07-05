金曲頒獎典禮驚天一脫 陳美鳳奪收視王

陳美鳳（左）與蔡昌憲頒獎橋段收視創高點。（圖： 台視提供）

第33屆金曲獎圓滿落幕，收視日前出爐，電視收視率明顯下滑，平均收視率3.48，慘輸去年的4.22。現在只剩316.4萬人守著電視直播，觀眾收視習慣改變，透過網路收看的人數創新高，所有新媒體平台總點擊率近750萬次。

有趣的是，今年的收視最高點，不管是星光大道 還是頒獎典禮，竟然全部都是「台灣最美歐巴桑」陳美鳳。陳美鳳在星光大道上驚天一脫，收視率暴衝到3.06，等於同時有66.4萬人在看。典禮上她和蔡昌憲合頒台語獎項，助攻收視率飆上4.88，豔光四射的陳美鳳功不可沒。

台語歌后江惠儀直接被陳美鳳帶旺，成為典禮收視率亞軍，黃少雍、HUSH、新寶島康樂隊上台致詞分居3至5名。星光大道上小S 沒能擠進收視率前3，除了陳美鳳最吸睛，韋禮安和蔡健雅也是觀眾的最愛。

今年金曲獎表演好評爆棚，最多人看的段落是艾怡良搭檔徐佳瑩，守住4.26的平均水準，沒讓觀眾轉台。其次則是「最佳新人獎」珂拉琪表演「葬予規路火烌猶在」，第3名為Matzka與大淵的跨界合作舞台。

陳美鳳再掀美魔女熱潮，近日登上雜誌封面。（圖：Bella儂儂雜誌提供）

陳美鳳再掀美魔女熱潮，近日她登上「Bella儂儂」雜誌封面，看到網友讚美不斷，她坦言，其實偶爾也會看到有人留言：「整成這樣、都變了、腫成這樣」，形容她「整個人都變形」，面對酸民，她高EQ回：「謝謝指教」，表示「我的個性就是不喜歡吵架、跟人有爭執，網友言論若真的太超過，我也只是不歡迎他再來，其他都可接受，就當作讓他們舒壓吧」。