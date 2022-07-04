朱俐靜抗癌2年痛到無法起身 網翻出最後告別片：好不捨

朱俐靜2年前罹患乳癌，去年以病友身分分享經驗。圖／雅詩蘭黛提供

抗癌2年的台灣歌手朱俐靜在3日病逝，生前的樂觀能量令人印象深刻，去年現身2021粉紅絲帶乳癌防治公益活動談及治療的副作用，她堅強表示適應後就習慣了，「像是代謝變慢、皮膚比較乾、髮質不好等，也花了一段時間調適，讓自己不去在意水腫的部分。」顯見從生理到心理都受到折磨。

她在2020年時感到體力變差、身體痠痛，連著2個月未見好轉，就醫才發現罹患乳癌，當下她只是淡淡的問醫師接下來該做什麼，然後聽醫師的話乖乖配合。治療期間，她的心情才開始有起伏，會隨著藥物副作用忽上忽下，「腿的皮膚出現蜘蛛網狀的紅疹，時有時無，當時對任何小事都很介意。」

她沒有開刀、接受標靶藥物治療，初期的藥物反應導致她一度痛到爬不起來，直到身體狀況穩定才告知家人，也找回流失的體力。她透露過去工作會逼身體不能累、不能餓，必須盡快做完手邊的事，罹癌後變成很享受被身體控制的感覺，餓了吃、眼睛痠了就睡覺，「找到另一種新型態與身體共處，感覺滿舒服的。」

她的硬撐讓身體吃不消，罹癌後檢視過去種種，發現自己習慣性地忽略內在壓力，「壓力揹久了，就忘記它其實滿重的。」抗癌之路有著家人陪伴，不僅她自己變得更加感性，願意展現脆弱的那面，連家人也有所改變，她笑說：「我們相處都是互虧那種，生病之後發現他們也會講人話，覺得有點噁心。」

只是她的積極、樂觀在最後不敵病魔，今年3月底曾Po出病房照，約1個月後分享了「揮手上森（升）」的短片，在她病逝之後，粉絲紛紛留言「原來這部影片是在提前跟我們說再見，好不捨」、「好好上森（升）到無病無痛的天堂吧」、「不要上昇（升），回來啦」，始終無法相信她離世的噩耗。