羅時豐開黃腔被噓 主持金曲風格褒貶不一

羅時豐主持風格褒貶不一。（圖：台視提供）

第33屆金曲獎順利落幕，許多話題仍持續在社群 中發酵。觀眾普遍認為今年典禮有三大爭議，對羅時豐的主持風格褒貶不一，尤其不滿大淵開馬念先的玩笑，而典禮超時則是歷年難解習題。

頑童MJ116成員瘦子、大淵、小春合體頒發最佳華語男歌手獎，知情人士透露，大淵因在上台前順稿時，被主辦單位提醒要開入圍 者玩笑，增添緊張感，所以他們才選擇較有私交的馬念先開個小玩笑，以一句「馬……上由瘦子為你揭曉」帶過，接著就把信封交瘦子，然後再由小春唱名，想不到執行了任務卻被觀眾罵翻。

大淵(中)揭獎時的笑哏挨批。（圖：台視提供）

對此大淵私下傳訊向馬念先道歉，而馬念先清晨也透過臉書表示，有收到大淵傳來的道歉訊息，他坦言「當下並沒有反應出來，我腦中一直在想是廣仲還是黃宣」，直到典禮結束後，一直有人跟他提到頑童的玩笑不得體，馬念先則直呼「拜託，我是頑童的偶像欸，大淵的玩笑我埋單」，可見本人對於大淵在典禮上的玩笑，一點都不在意。

金曲獎今年由羅時豐獨挑大梁主持，他的開場秀博得滿堂采，隨後恢復一貫的慢節奏，讓看慣了黃子佼、Lulu明快主持的觀眾不適應。羅時豐在林宥嘉演出前，為了鋪哏「童趣」，拿了造型棒棒糖遞給小孩，刻意強調「沒戴套」，更讓觀眾報以噓聲，批評黃腔開得不是時候。

對於典禮的彩蛋亮點如具俊曄、蕭亞軒，觀眾普遍給予肯定，面對網友點評小S 和陶晶瑩頒獎橋段太冗長，小S回應：「如果網友覺得太長，其實不管在台上說什麼，表現什麼，一定是有人喜歡，有人討厭，It's OK。其實講真的啦，褒貶一定都有，不可能莫名其妙的大家都集體誇讚我，有人喜歡，我就很開心了。」