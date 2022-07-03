金曲紅毯比美／9m88最優雅 黃瑋昕最勁辣

Haezee黃瑋昕身穿設計師品牌Monot洋裝，多處鏤空造型「勁辣」指數飆升。(記者吳致碩／攝影)

第33屆金曲獎星光大道 個性、火辣各有看頭。出席嘉賓最優雅首推9m88以簡約黑白色系展現自信輕快，艾怡良、蔡健雅則搭配高級珠寶展現影展 規格的華麗隆重；紅毯最辣由Haezee黃瑋昕、Karencici兩人PK，勁辣不分軒輊。男子組的盧廣仲、茄子蛋與炎亞綸都以西裝為本體，但細節上展現多變風格，紅毯的壓軸最後由陳美鳳挑大梁，超深V顛覆眾人眼光、華麗無敵。

9m88身穿香奈兒黑白雙色亮片刺繡斜紋軟呢外套，並搭配香奈兒Coco Crush系列珠寶，展現率性自信的獨立風格。魏如萱穿上Valentino洋裝，洋裝除以1968年的訂製服為靈感，龍形圖騰也展現了強大氣場。小S以Valentino粉紅色洋裝搭配同色系厚底靴與Boucheron珠寶，俏皮中帶趣味，而陶晶瑩則身穿GUCCI 灰色亞麻單排扣西裝外套並搭配蝶型領結，復古中演繹著中性帥氣。

艾怡良身穿Safiyaa黃色平口襲地長禮服，簡單亮眼，身上BVLGARI珠寶總值更大破4,100萬元。同樣展現「影展級」氣派的蔡健雅則穿上Elie Saab深藍色長禮服，小露香肩的優雅、宛如仙女下凡。走火辣路線的Haezee黃瑋昕身著設計師品牌Monot，並將美腿、事業線一次show hand，同場PK的Karencici則以BLUMARINE洋裝配Tiffany珠寶，前後都「下探」至腰際，飄逸靈動也性感。

男子組中茄子蛋選用GUCCI西裝外套搭配Tiffany飾品，但在懷舊的大前提下在細節展現搖滾精神；此外盧廣仲則以西裝搭配Van Cleef & Arpels珠寶，將奢華藏在細節處。不容錯過的則有炎亞綸身穿VERSACE服裝搭配Chaumet珠寶，除了西裝修身、印花迷幻，身上Chaumet珠寶更大破千萬，堪稱男子組最華麗。

紅毯壓軸的陳美鳳則在紅毯上緩步時脫下外套、秀出黑色亮片深V與Boucheron珠寶，誇張墊肩、刺繡亮片遇上流蘇鑽石項鍊，性感指數瞬間飆升，不愧為台灣最美歐巴桑。