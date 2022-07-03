金曲表演／羅時豐乘膠囊空降 跨界混舞超嗨

羅時豐(前排左)的開場表演大受好評。(圖：台視提供)

暌違16年，第33屆金曲獎回到高雄舉辦，主辦單位一口氣端出10段表演，從開場秀到致敬華語歌王、歌后入圍 者一應俱全，當中最受好評的，就是羅時豐的開場秀和跨界混搭舞台，充分展現音樂超越語言的多元魅力。

羅時豐為了證明自己寶刀未老，從開場影片就下足苦心，靠著接地氣的「細妹按靚」、「要去高雄」，鏡頭一轉到高雄巨蛋，羅時豐本尊坐在巨無霸斯斯膠囊上從舞台上空降登場，一邊高歌獅子王名曲「Can you feel the love tonight」。觀眾看到這個全都捧腹大笑，因為羅時豐就是因為藥品廣告，在過去的三金典禮充滿存在感。

羅時豐光這段表演就囊括客語、台語、國語和英語，緊接在後的MATZKA和大淵翻玩原住民 和台語歌曲，魏如萱和米莎變身國、客語怪怪美少女，唯一可惜的就是黃妃因為確診臨時缺席，獨留旺福撐起舞台。

此外，徐佳瑩和艾怡良的搭檔也在穩健唱功的加持下，獲得觀眾讚賞。林宥嘉翻唱經典童趣歌曲，用獨特的迷幻嗓音唱出「有怪獸」、「豆豆龍」，成為七年級生的回憶殺。9m88和韋禮安分別翻唱華語男、女歌手入圍者的作品，連原住民語都完美駕馭，成功唱出了自己的特色。

然而挑剔的網友今年對表演仍有諸多不滿，特別是燈光效果讓表演者「臉上無光」，引發正反兩極看法。盧廣仲在追思已故音樂人時，演唱「為何夢見他」，也有大批網友抗議他表現不如預期。