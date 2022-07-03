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金曲最佳演唱組合／新寶島康樂隊 歌頌中年男性悲歡

記者王郁惠╱綜合報導
陳昇領軍的「新寶島康樂隊」獲最佳演唱組合獎，黃連煜(右)、陳世隆出席領獎。(記者沈昱嘉／攝影)
陳昇領軍的「新寶島康樂隊」獲最佳演唱組合獎，黃連煜(右)、陳世隆出席領獎。(記者沈昱嘉／攝影)

由陳昇領銜的新寶島康樂隊成軍30年，憑第12張專輯「剪剪花」、時隔9年再度奪下第二座最佳演唱組合獎。陳昇並未出席，團員阿VAN（陳世隆）表示「一加一大於二」，感謝喜歡新寶島康樂隊的朋友，而黃連煜個人才奪得最佳客語歌手專輯時，才補說：「剛忘了感謝沒有來的朋友，因為有你才有新寶島康樂隊。」

專輯「剪剪花」不僅是陳昇戰勝口腔癌後的作品，更請到老搭檔黃連煜回歸，搭配當年軍樂隊的「台三線樂隊」聯手製作，以熟悉又親切的歌曲，展現充滿中年男性的歡樂與哀愁。談到陳昇缺席典禮，黃連煜表示他有「三不」，不參加頒獎典禮、不走紅毯和不擔任評審，打趣就算他得知獲獎、也是酷酷的。

而最佳樂團則由來自台灣台中海線的台語重金屬樂團血肉果汁機（Flesh Juicer）奪得，血肉果汁機成軍16年，在這張專輯經歷團員替換，音樂風格也與過往有異，但仍以關心台灣的土地、人文及歷史等議題為出發，成功獲得評審青睞，2度叩關終於奪獎，2位成員高舉獎座說：「這個獎是我應得的，因為我更努力。」

談到得獎心情，團員紛紛表示開心、爽，主唱GIGO更打趣原本已經很疲勞了，戴著豬頭面罩的他，已妝髮7小時，最想做的事就是回去脫掉西裝並卸妝，終於等到獎座到手，他直呼「很值得」。

成軍16年的「血肉果汁機」是今年金曲最佳樂團。(記者沈昱嘉／攝影)
成軍16年的「血肉果汁機」是今年金曲最佳樂團。(記者沈昱嘉／攝影)

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