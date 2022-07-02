陳美鳳慶66歲生日 超大咖男神祝壽11年不缺席

陳美鳳擔任金曲頒獎人，開心生日收到言承旭送的花。(圖:民視提供)

陳美鳳受邀擔任第33屆金曲獎頒獎人，7月1日生日的她，昨（1日）提前到高雄做準備，她表示當主辦單位提出邀請時就滿心期待，生日當天赴高雄工作，驚喜不斷，一早搭計程車到高鐵站，司機就非常「大心」（貼心），車上突然播放生日快樂歌，原來是聽到她的助理與朋友講電話，對方高分貝喊「生日快樂」，緊接著就聽到司機的驚喜，陳美鳳直呼：「真的是開啟了幸福的一天」。

到了飯店時，陳美鳳又收到兩束超美花束，一個是飯店老闆送的牡丹花，一個是她的小太陽言承旭送的紅玫瑰，讓她又驚又喜，直呼11年來的生日，言承旭都沒缺席，儘管她人在高雄為典禮做準備，言承旭也趁空檔視訊連線唱生日快樂歌，讓她笑咪咪，而正當以為驚喜告一段落了，沒想到睡前還收到公司同事送的小太陽蛋糕，她不太吃甜食，但生日儀式感沒少，直呼：「過生日不重要，日子要一天比一天精彩」，感動到在臉書 發文，向友人和粉絲們喊話：「你們繼續陪我，鳳鳳也繼續陪你們」。

陳美鳳透露，這一次為了頒獎典禮做足準備，與林薇高訂禮服品牌LINWEI及造型師Tiger來回討論近1個月，造將以深V 性感線條、立體剪裁墊肩設計禮服呈現「台灣最美麗歐巴桑」氣場，而為了與以往商演或頒獎典禮區隔，造型師特別找來「BOUCHERON」珠寶贊助的整套典雅鑽石耳環、項鍊、戒指、腕錶，星光閃閃超過8位數字，現場更出動保全維安，她說難得有頒獎典禮到南台灣，一定要展現滿滿誠意。