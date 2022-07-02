林依晨任影展引言人 狂罵「螢火蟲之墓」阿姨

林依晨擔任「高畑勲影展」引言人。(圖：甲上提供)

動畫大師高畑勲是促成吉卜力工作室誕生的重要功臣，為了紀念他，電影 公司甲上娛樂特別舉辦「高畑勲影展 」，並請林依晨擔任引言人，她感性表示：「吉卜力陪我走過童年，這次很開心能擔任『高畑勲影展』引言人，希望未來孩子們的童年也有吉卜力動畫陪伴他們長大。」

林依晨擔任「高畑勲影展」引言人，一口氣重溫六部電影，說到「螢火蟲之墓」的兄妹遭遇，她非常不開心，狂罵片中阿姨。林依晨坦言身為長姊的關係，能同理哥哥清太想靠自己照顧妹妹節子的心情，並吐露人生身分轉換後的觀影心得：「第一次看的時候沒有哭，一直罵那位阿姨，長大了才看出其中更深層的悲哀而難過哭泣。」

「兒時的點點滴滴」劇情描述許多只有女性會面對的挑戰，也呼應林依晨近期在新書訴說女性身分、觀看自我的行動，認為該片就像寫給小時候自己的情書。

動畫大師高畑勲的生涯集大成之作「輝耀姬物語」讓林依晨讚嘆不已，片中的女主角輝耀姬在當時保守封建的時代背景，就展現出強烈的女性自覺意識，引用金句「我生下來，就是為了要活著」，提醒自己珍惜人生在世的時間，把握當下珍惜所愛的人。

重視家人的林依晨，看「隔壁的山田君」特別有感，片中的爸爸媽媽結婚時，老太太的婚禮致詞令她感觸深刻：「家人遇到大風大浪，彼此的手會抓緊，風平浪靜反而各忙各的，感情就散了。」聯想起和家人的互動，笑說：「有時候你就是會看不過去某些家族成員的行為，但家人就是這樣吵吵鬧鬧，還是可以走下去。」