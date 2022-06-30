昆凌教育兒女「講道理」透露和周杰倫浪漫點是這個

剛生完第三胎的昆凌完全看不出來。(圖:美麗佳人提供)

剛生完小孩的昆凌為美麗佳人雜誌拍封面，走進攝影棚，狀態絕佳的她，完全看不出是個有「三寶」的媽媽。她大方分享生下小女兒Jacinda的快樂心情，昆凌笑說，好幾年沒有面對這麼小的Baby，興奮的同時也有點手忙腳亂。

她透露懷孕時，Hathaway就十分希望妹妹到來，也非常保護妹妹，不斷叮嚀大家戴口罩 和消毒以後才能靠近妹妹，「可能Romeo是男生，和妹妹沒有太多互動，但有一天我偷偷看他們，發現Romeo在Jacinda旁邊說：『我是你的葛格喔！』他小小聲地說，怕嚇到妹妹，我就覺得，哇！好溫馨的感覺」。

昆凌對穿衣服很有自己的想法。(圖:美麗佳人提供)

獅子座的昆凌對於教育 兒女也有一套原則，她形容自己是講道理但有點囉嗦的媽媽，各種生活小細節都很在乎，尤為注重孩子的日常行程。然而，她的教育方針同時也充滿彈性，認為和小孩保持雙向交流很重要，並不是小孩非得聽父母的才行，「我的教育 Tips 是『講道理』，傾聽他們，然後再溝通出一個我們都能接受的辦法」。

小女兒的出生也為昆凌的自創品牌Jendes帶來新啟發，她發現嬰兒的服裝布料觸感都既柔軟又舒服，「光摸衣服就很療癒，於是就和設計師討論，可否用這個布料，在品牌服飾做延伸？」新一季的服裝不僅比過往更加柔軟舒適，也加進很多她的想法。

昆凌接下來最想挑戰的劇本，希望能是懸疑推理類型，角色性格不斷翻轉，跟著線索追蹤卻發現另有真相，可以讓觀眾瘋狂燒腦的劇情。她透露自己獨處時也會選擇聽 Podcast 或看 YouTube 頻道，內容當然還是她最愛的懸疑推理或鑑識偵蒐類型。

昆凌教育孩子注重雙向溝通。(圖:美麗佳人提供)

被問起喜歡看韓劇 的話，是否和老公平常相處，也會像韓劇般浪漫，昆凌忍不住大笑：「我比較是屬於生活上偶爾浪漫一下，我們會把對方生日視為很重要的日子，給一些特別的驚喜或是慶祝方式，但真的不會像韓劇，那樣就太誇張了啦！」