我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

昆凌教育兒女「講道理」透露和周杰倫浪漫點是這個

記者楊起鳳／即時報導
剛生完第三胎的昆凌完全看不出來。(圖:美麗佳人提供)
剛生完第三胎的昆凌完全看不出來。(圖:美麗佳人提供)

剛生完小孩的昆凌為美麗佳人雜誌拍封面，走進攝影棚，狀態絕佳的她，完全看不出是個有「三寶」的媽媽。她大方分享生下小女兒Jacinda的快樂心情，昆凌笑說，好幾年沒有面對這麼小的Baby，興奮的同時也有點手忙腳亂。

她透露懷孕時，Hathaway就十分希望妹妹到來，也非常保護妹妹，不斷叮嚀大家戴口罩和消毒以後才能靠近妹妹，「可能Romeo是男生，和妹妹沒有太多互動，但有一天我偷偷看他們，發現Romeo在Jacinda旁邊說：『我是你的葛格喔！』他小小聲地說，怕嚇到妹妹，我就覺得，哇！好溫馨的感覺」。

昆凌對穿衣服很有自己的想法。(圖:美麗佳人提供)
昆凌對穿衣服很有自己的想法。(圖:美麗佳人提供)

獅子座的昆凌對於教育兒女也有一套原則，她形容自己是講道理但有點囉嗦的媽媽，各種生活小細節都很在乎，尤為注重孩子的日常行程。然而，她的教育方針同時也充滿彈性，認為和小孩保持雙向交流很重要，並不是小孩非得聽父母的才行，「我的教育 Tips 是『講道理』，傾聽他們，然後再溝通出一個我們都能接受的辦法」。

小女兒的出生也為昆凌的自創品牌Jendes帶來新啟發，她發現嬰兒的服裝布料觸感都既柔軟又舒服，「光摸衣服就很療癒，於是就和設計師討論，可否用這個布料，在品牌服飾做延伸？」新一季的服裝不僅比過往更加柔軟舒適，也加進很多她的想法。

昆凌接下來最想挑戰的劇本，希望能是懸疑推理類型，角色性格不斷翻轉，跟著線索追蹤卻發現另有真相，可以讓觀眾瘋狂燒腦的劇情。她透露自己獨處時也會選擇聽 Podcast 或看 YouTube 頻道，內容當然還是她最愛的懸疑推理或鑑識偵蒐類型。

昆凌教育孩子注重雙向溝通。(圖:美麗佳人提供)
昆凌教育孩子注重雙向溝通。(圖:美麗佳人提供)

被問起喜歡看韓劇的話，是否和老公平常相處，也會像韓劇般浪漫，昆凌忍不住大笑：「我比較是屬於生活上偶爾浪漫一下，我們會把對方生日視為很重要的日子，給一些特別的驚喜或是慶祝方式，但真的不會像韓劇，那樣就太誇張了啦！」

教育 韓劇 口罩

上一則

求婚陳庭妮半年 胡宇威認了「想當爸」會是嚴父

下一則

喬治克隆尼、茱莉亞羅勃茲6度合作 扮離婚夫妻阻止女兒姻緣

延伸閱讀

具俊曄合體大S 看周杰倫變魔術驚嘆連連

具俊曄合體大S 看周杰倫變魔術驚嘆連連
具俊曄又為大S到台灣相聚 爆料的竟是...周杰倫

具俊曄又為大S到台灣相聚 爆料的竟是...周杰倫
周杰倫新專輯曲目早洩曝合作五月天 網：神仙組合再現

周杰倫新專輯曲目早洩曝合作五月天 網：神仙組合再現
周杰倫5歲兒子生日 蛋糕接連曝光超浮誇

周杰倫5歲兒子生日 蛋糕接連曝光超浮誇

熱門新聞

「愛情應該有的樣子」中，楊穎Angelababy（左）奪賴冠霖「螢幕初吻。(圖:愛奇藝國際站提供)

Angelababy確認情侶關係 賴冠霖擁她入懷：我也不想當弟弟了

2022-06-21 02:30
伊能靜(左)上紐約夜店朝聖，駐顏有術的美貌讓粉絲稱羨。(取材自Instagram)

54歲伊能靜上紐約夜店 低胸超辣 無P真貌美成這樣

2022-06-21 08:37
吳綺莉罕見透露自己在當藝人之餘，也曾做過保險員、裝潢等等。取材自微博

生成龍私生女…吳綺莉「做裝修、賣保險」扛家計洩近況

2022-06-24 01:06
具俊曄（右）公開和大S的甜蜜合照。(取材自tvN)

分手那晚和大S抱頭痛哭 具俊曄哽咽：我像傻瓜一樣

2022-06-22 20:16
林立洋（右）與妻子陳貞均爆婚姻危機。圖／摘自臉書

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

2022-06-27 10:51
王心凌在三公演出首度擔任隊長。圖：芒果TV提供

王心凌媽身材火辣「平常不穿內衣」 吳宗憲告白求交往

2022-06-26 22:02

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
澳洲女子因「不務正業」 無法繼承800萬遺產

澳洲女子因「不務正業」 無法繼承800萬遺產