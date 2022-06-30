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羅大佑再開巡演 想在「台灣淨土」花蓮養老

記者梅衍儂／綜合報導
羅大佑「宜花東鹿」2022巡演，將於花蓮「林榮新光站」啟動。（圖：大右音樂提供）
羅大佑「宜花東鹿」2022巡演，將於花蓮「林榮新光站」啟動。（圖：大右音樂提供）

記者梅衍儂／綜合報導

羅大佑2020年開始帶著吉他環島，推出「宜花東鹿」戶外巡迴線上演唱會，吸引超過百萬觀看次數，最近他宣布「宜花東鹿」2022巡演新篇章，於花蓮「林榮新光站」啟動，盼透過音樂帶給大家更多的信心和勇氣面對未來，「只要疫情還沒停，宜花東鹿就會繼續下去」。線上演唱會7月17日晚上7點在LINE MUSIC開播。

羅大佑對東部的好山好水情有獨鍾，透露一年四季都會到花蓮玩一次，稱花蓮為台灣淨土，羅大佑動起想在當地置產養老的念頭，他表示：「每到這裡，步調與呼吸也會開始放慢，我想隨著年紀大了，生活步調慢一點，多跟大自然接觸，對健康也會很有幫助」。

去年自2020年夏天，羅大佑選擇在鹿港、台東、花蓮、宜蘭策畫四場「宜花東鹿」戶外演唱會，盼能在疫情中帶來撫慰人心的力量。金曲「鹿港小鎮」、「綠島小夜曲」與「童年」串燒，把觀眾回顧40年來的創作生涯。2021年第32屆金曲獎更獲得「特別貢獻獎」的殊榮。

羅大佑延續先前「宜花東鹿」的精神，全新線上演唱會將於7月17日花蓮「林榮新光站」在LINE MUSIC準時開播，更以預錄的方式展現花蓮的日出、黃昏與星空。而以花蓮作為重啟演唱的地點，羅大佑透露，花蓮自己的「後花園」，「每到這裡，步調與呼吸也會開始放慢，我想隨著年紀大了生活步調慢一點，多跟大自然接觸，對健康也會很有幫助。」

羅大佑2022年甫發行新專輯「安可曲」，透露他近期拋下陪伴自己已久的吉他，轉而專注於鋼琴上。這次線上演場會中，羅大佑也會一展近期苦練的成果，彈奏鋼琴曲目「銀河迴旋曲」，一同徜徉在蟲鳴鳥啼與琴聲合而為一的場景。

羅大佑在音樂路上一路走來，創作不輟，尚未出道之前就為電影創作許多主題曲，更擔任歌手張艾嘉專輯《童年》的製作人；1982發行首張國語創作專輯「之乎者也」，其中同名歌曲「之乎者也」更成為台劇「天橋上的魔術師」的主題曲。

而在音樂路上超過40年的羅大佑私底下也扶持新生代音樂創作人。他不僅參與饒舌歌手熊仔最新專輯「PRO」，更點名這次在線上演唱會一起合作的「佛跳牆」吉他手黃宣銘就是很優秀的工作夥伴，顯見提攜後進之情。

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