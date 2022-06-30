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情纏戴立忍18年 桂綸鎂罕曝婚姻觀

娛樂新聞組／綜合報導
桂綸鎂透露私底下的生活很簡單，喜歡看書、煮飯。（記者吳致碩／攝影）
桂綸鎂透露私底下的生活很簡單，喜歡看書、煮飯。（記者吳致碩／攝影）

桂綸鎂出席瓶裝水的品牌大使記者會，她的生活就猶如產品一樣淡如水，受訪時表示，自己私底下的生活很簡單，喜歡看書、煮飯，對於長期被關注與戴立忍18年的緋聞，她不感壓力，高EQ笑回：「其實我知道這是你們的工作，所以謝謝大家的關心」。

被問及是否有想婚的念頭，桂綸鎂罕見透露「婚姻觀」，表示結婚對自己來說是「隨時可以發生、也可以不發生」，並稱滿足現在生活，暫時沒這方面規畫。

現在熱中在家當「綠手指」的桂綸鎂，對於家人、朋友、生活的排序，也再往前移，且更珍惜身邊的人事物，她也表示近期片量減少，但會花更多時間在準備角色上，有些角色情緒非常多，當殺青後必須梳理自己才能走出角色，所以獨處對她來說相當重要，說道：「有時候角色上的情緒很多，我就會享受一個人的時候」。另外在拍片時，她也會特別注意飲水，不管夏天或冬天都盡量喝到2000毫升，表示對身體的循環較好。

至於出道以來都被貼上「完美女神」、「文青女神」標籤的她，說道：「對我來說，那些都只是外人看我的一個方式，然後也只是我自己的某一個部分而已，但不是完全的，我也沒有看得這麼嚴重就是了」。

戴立忍。（圖：飛望影像提供）
戴立忍。（圖：飛望影像提供）

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