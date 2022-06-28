理科先生控前妻冷暴力 揭「軟爛男」內幕 理科太太回應了

理科太太(右)和John已離婚。（圖：Netflix提供）

理科太太（陳映彤）和理科先生（John）去年底議離婚，結束五年婚姻，不過最近John接受訪問時卻爆料，當時結婚曾一度放棄所有，但後來卻發現兩人價值觀落差很大，甚至當初被誤解不返台事實上卻是遭女方冷暴力對待等等。

對此，理科太太對此透過經紀人回應「看到John回來我們都很為小朋友高興，一段關係裡雙方難免有主觀認知的落差。然當家事訴諸媒體，孩子必為輸家，因此期待雙方共同努力，以孩子的快樂為最大目標，祝福John跟孩子有個快樂的暑假。」對於John的指控不想再多花力氣反駁。

據鏡週刊報導，去年理科太太曾抱怨John不回台探望親人，對此John則解釋，原先自己早已向女方確認時間，但卻遭到已讀不回導致錯失回台時間，控對方溝通間使用冷暴力對待。對此，理科太太的經紀人則否認，表示當時雙方都有承諾，而當時也碰上疫情 ，加上雙方是公眾人物才請John先別回台，強調並非已讀不回。

報導中更提及，經紀人澄清，並非只有John受到女方友人批評，理科太太也遭受很多攻擊，並坦言兩人會結束婚姻關係，雙方都有責任，「我們不想反駁他，但我們團隊都有看到，有些事情跟他講的不一樣」。

經紀人也說，同為Evelyn的朋友，知道她會面臨很多挑戰，「但讓小朋友快樂，是Evelyn唯一重要的事。最近小朋友跟爸爸有很多時間相處，小朋友快樂一切就夠了。其餘的事，母親的盔甲堅強到不怕任何傷害。請原諒Evelyn不針對這些過去的關係裡這些片面的主觀認知做出反駁與解釋，因為最相關和最親近的人都再了解不過，對她而言這就夠了。」

此外，John也向媒體透露，當初結婚時放棄美國工作、賣掉房產，也將婚前資產投入家庭，陪理科太太在台灣當youtuber圓夢，但在台灣這段期間算是沒有收入，因此才會被誤會以為開銷都是女方負擔，更被誤解成像妻子索討金錢的「軟爛男」，讓他有苦難言。