才傳20億解凍 林瑞陽、張庭又遭查封95萬

張庭、林瑞陽夫婦近日又遭大陸法院查封近95萬元財產。(取材自微博)

近年來在中國大陸深耕微商事業的明星夫妻檔張庭、林瑞陽，近日夫妻倆好不容易討回遭凍結的20億元(人民幣，下同，約3億美元)部分資金，近日再傳出遭大陸法院查封凍結近95萬元財產，涉及案件為張庭旗下的電商 上海達爾威貿易有限公司，與上海一家建築設計公司發生合約糾紛。

網友的普遍反應都覺得判決太輕了，「才這麼點？人家兩口子都賺好幾十億了」、「幾十個億，凍結幾十萬？ ？ ？」、「明星做傳銷怎麼不用做牢呢？」、「95萬是看不起誰？人家幾十億你搞個95萬」。

一財網報導，法院查封的理由是，達爾威公司與得盛（上海）建築設計諮詢有限公司發生相關建設工程設計合約糾紛。先前，得盛指控達爾威積欠旗下TST項目（即「TST庭秘密」品牌）的工程設計費，因而提告。

林瑞陽、張庭旗下的達爾威公司自從被指涉違法傳銷後，相關負面訊息不斷被爆出，據悉，達爾威曾因涉及商業詆譭糾紛而被控告，一審原本判決達爾威勝訴，但二審卻出現大逆轉，達爾威敗訴。

報導指出，有接近TST品牌人士透露，雖然達爾威風波不斷，但是TST依然有一批「非常忠實的銷售人員」，繼續在網上「如火如荼地開展各類營銷」。