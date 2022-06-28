我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

才傳20億解凍 林瑞陽、張庭又遭查封95萬

娛樂新聞組╱綜合報導
張庭、林瑞陽夫婦近日又遭大陸法院查封近95萬元財產。(取材自微博)
張庭、林瑞陽夫婦近日又遭大陸法院查封近95萬元財產。(取材自微博)

近年來在中國大陸深耕微商事業的明星夫妻檔張庭、林瑞陽，近日夫妻倆好不容易討回遭凍結的20億元(人民幣，下同，約3億美元)部分資金，近日再傳出遭大陸法院查封凍結近95萬元財產，涉及案件為張庭旗下的電商上海達爾威貿易有限公司，與上海一家建築設計公司發生合約糾紛。

網友的普遍反應都覺得判決太輕了，「才這麼點？人家兩口子都賺好幾十億了」、「幾十個億，凍結幾十萬？ ？ ？」、「明星做傳銷怎麼不用做牢呢？」、「95萬是看不起誰？人家幾十億你搞個95萬」。

一財網報導，法院查封的理由是，達爾威公司與得盛（上海）建築設計諮詢有限公司發生相關建設工程設計合約糾紛。先前，得盛指控達爾威積欠旗下TST項目（即「TST庭秘密」品牌）的工程設計費，因而提告。

林瑞陽、張庭旗下的達爾威公司自從被指涉違法傳銷後，相關負面訊息不斷被爆出，據悉，達爾威曾因涉及商業詆譭糾紛而被控告，一審原本判決達爾威勝訴，但二審卻出現大逆轉，達爾威敗訴。

報導指出，有接近TST品牌人士透露，雖然達爾威風波不斷，但是TST依然有一批「非常忠實的銷售人員」，繼續在網上「如火如荼地開展各類營銷」。

電商

上一則

「自以為藝術家，別人當是屁」…楊冪罵的是前夫劉愷威？

下一則

具俊曄合體大S 看周杰倫變魔術驚嘆連連

延伸閱讀

上海餐廳29日恢復內用 上館子吃飯要有「桌長」

上海餐廳29日恢復內用 上館子吃飯要有「桌長」
張庭神隱5個月行動了 頻帶貨自家美妝…卻被爆開天價

張庭神隱5個月行動了 頻帶貨自家美妝…卻被爆開天價
張庭按捺不住頻繁現身微信群 推新品防曬乳被爆開天價

張庭按捺不住頻繁現身微信群 推新品防曬乳被爆開天價
神隱5個月露面 張庭燦笑宣傳

神隱5個月露面 張庭燦笑宣傳

熱門新聞

「愛情應該有的樣子」中，楊穎Angelababy（左）奪賴冠霖「螢幕初吻。(圖:愛奇藝國際站提供)

Angelababy確認情侶關係 賴冠霖擁她入懷：我也不想當弟弟了

2022-06-21 02:30
伊能靜(左)上紐約夜店朝聖，駐顏有術的美貌讓粉絲稱羨。(取材自Instagram)

54歲伊能靜上紐約夜店 低胸超辣 無P真貌美成這樣

2022-06-21 08:37
葛斯齊工作經歷豐富，但當狗仔讓他的成就感最大。記者吳致碩／攝影

資深狗仔：跟拍過的藝人最服她 最希望能拍到這位天王

2022-06-21 10:04
吳綺莉罕見透露自己在當藝人之餘，也曾做過保險員、裝潢等等。取材自微博

生成龍私生女…吳綺莉「做裝修、賣保險」扛家計洩近況

2022-06-24 01:06
具俊曄（右）公開和大S的甜蜜合照。(取材自tvN)

分手那晚和大S抱頭痛哭 具俊曄哽咽：我像傻瓜一樣

2022-06-22 20:16
謝金燕保養得宜，大方分享凍齡撇步。取材自IG

別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律

2022-06-25 17:58

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下