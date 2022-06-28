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具俊曄合體大S 看周杰倫變魔術驚嘆連連

娛樂新聞組╱綜合報導
具俊曄(右)、大S夫婦體驗魔術驚嘆連連。(取材自Instagram)
具俊曄(右)、大S夫婦體驗魔術驚嘆連連。(取材自Instagram)

台灣藝人周杰倫（周董）開心分享旗下潮牌在台北米其林二星餐廳舉辦活動的片段，Instagram限時動態驚喜見到新婚的具俊曄大S夫婦，具俊曄戴著黑帽、穿著牛仔襯衫，大S則是黑色洋裝，肌膚亮到發光，整體狀態極佳，此外現場還有小S跟老公許雅鈞、林俊傑等人，星光熠熠。

綜合媒體報導，從周杰倫曬出的視頻中可以看到，現場不僅有大S、具俊曄，還有小S、林俊傑，以及妻子的妻子昆凌，大家熱烈討論魔術，有人變起測試情侶之間有沒有互有愛意的魔術，具俊曄、大S示範成功引起眾人驚呼一聲，小S和許雅鈞同樣成功，小S激動抱住老公說「你還愛我」。

另外，周董跟老婆昆凌比肩而坐，特別分享自己變魔術驚艷眾人的片段，讓具俊曄相當吃驚，一旁的大S、小S也驚訝到大叫，周董笑得合不攏嘴。

周杰倫(右)特別分享自己變魔術驚艷眾人的片段，讓大S(左起)、具俊曄、小S相當吃...
周杰倫(右)特別分享自己變魔術驚艷眾人的片段，讓大S(左起)、具俊曄、小S相當吃驚。(取材自Instagram)

視頻中可見，大S和具俊曄一人伸出一隻手指，點著倒放的高腳杯，然後瓶中就發生了有趣的事，接著眾人發出驚嘆。大S蹙眉一臉問號，直呼怎麼會這樣，具俊曄是手放在嘴邊，思考怎麼發生的，林俊傑握拳驚嘆，而小S則直接問怎麼做到的。

「臭屁」的周杰倫還艾特了兩位魔術師，表示讓他們看看自己在變魔術時觀眾的反應。

周杰倫(左)難得分享跟老婆昆凌的甜蜜合照。(取材自Instagram)
周杰倫(左)難得分享跟老婆昆凌的甜蜜合照。(取材自Instagram)

大S 具俊曄 小S

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