60歲拿碩士 許效舜最怕打字 明年繼續攻讀博士

許效舜的碩士畢業論文是以石頭療法為主題。（記者王聰賢／攝影）

許效舜日前自開南大學健康照護技術碩士班第一名畢業，他將最愛與所學結合，畢業論文以石頭療法為主題，頗受校方青睞，他也再接再厲，打算明年3月繼續攻讀博士班，被問到回歸校園後最大的挑戰是什麼，他笑回是電腦打字，「我們這年代都是寫字，還好我有個團隊可以幫忙打字，但學術內容都是我親自去處理。」他也透露27歲長女很佩服他在這年紀能拿到碩士學位，「她說我比她還厲害」。

許效舜表示，他論文的研究對象多達一百多人，「我這套理論是之前沒有人做過的，透過撫觸石頭，可以紓解一些壓力。」因為疫情 ，讓他有時間重返校園，他也很珍惜這樣的機會，幾乎從不缺課，「我上的是普通班，我把課縮在同一天，從早上8、9點，上到晚上6點，就這樣上了2年的時間，也因為疫情，不然像我這兩個月又開始忙，根本沒時間這樣上課。」

他也自招，學習過程中，最讓他困擾的是他對電腦使用不熟悉，「像是要線上上課，我研究很久，還有教授是習慣在系統上打分數的，當然也有實作課程，像是長照、食品安全課、風水等。」他笑說，有時候上課要報告，操作過程真的快把他搞昏，還好班上同學都很幫忙，「我們這種5年級生，真的對電腦比較陌生，手機輸入我也都習慣用寫的。」

他下月就要滿60歲，人生邁入一甲子，不過他和老婆小鐵的兒女都還很小，他笑說老婆比他還擔心：「畢竟人生無常，但我殯葬業很穩定，她的醫美診所也是，加上還有保險 ，我也不會亂投資 ，所以安全係數沒問題。」他和前妻所生的長女已經27歲，他和女兒一直保持聯絡，他難得分享女兒現況，「她已經在上班了，學設計的，是個藝術家。」

他也會和女兒聊石頭，但女兒沒有太大興趣，「她說現在還用不到，但我會送她，讓她帶在身上。」女兒得知他拿下碩士學位，也很為他開心：「她說，爸爸你比我厲害，學習態度比我強。」他透露，只要女兒從加拿大回來，就會和他們一起吃飯，和弟弟妹妹也處得很好，「茶杯壞了，就去努力修補，難免會看得到痕跡，但沒有關係，我們有那個心去做到圓滿，那就夠了。」