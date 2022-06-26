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封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

自曝曾遇過暴力男友 小S談嫁給許雅鈞原因

記者林怡秀／即時報導
小S(左)與S媽在Podcast節目「老娘的老娘」分享如何看男人。(圖：經紀人提供)
小S(左)與S媽在Podcast節目「老娘的老娘」分享如何看男人。(圖：經紀人提供)

小S和S媽黃春梅主持的Podcast節目「老娘的老娘」在最新一集分享看男人的重點以及最引人厭惡的男人惡習，小S自曝曾遇過有暴力傾向的男友，對方當著她的面砸壞鬧鐘，她當場嚇傻，她也透露當年之所以會嫁給老公許雅鈞，是因為「他除了對我好，對我的家人也很好」，S媽則認為，想知道一個男人能不能嫁，只要讓對方來家裡吃頓飯和打場麻將，就能略知一二。

談到最無法忍受的男人惡習，小S說最受不了男人會抖腳，S媽則說最受不了男人會打女人，小S回「拜託，這不論是在哪個年代，都沒有女人可以受得了好嗎」，接著好奇問S媽「妳有被爸爸打過嗎？」S媽笑回「他手舉起來，我武器就過去了」，小S不禁回想起遇過有暴力傾向的男友，「我們吵架吵得很激烈，他不敢打我，他後來抓起我桌上的鬧鐘往牆上摔，我當時很害怕，想說你怎麼會這樣子啊，男人會摔東西嚇女人這種行徑很可惡。」

至於如何判斷對方是好男人？S媽說「帶回來吃一次飯和打麻將我就知道，飯桌禮儀很重要，有些人打麻將會丟籌碼說拿去吃藥，這種人我就封殺，沒有下一次了」，小S認同「好男人的條件一定要貼心，尊重女生，有種男人我也受不了，分手跟你要回送你的禮物，這麼小氣耶」，她也透露當初選擇老公許雅鈞的原因：「我當時會覺得老公可以嫁，是因為除了對我好，對我家人也都很好，而且懂得感謝女方」，S媽誇「這就是貼心。」

小S

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