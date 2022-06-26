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「滴水的推理書屋」 羅宏正邊逃邊追查兇手

娛樂新聞組／綜合報導
羅宏正（左）與李沐是「滴水的推理書屋」男女主角。（圖：台北電影節提供）
羅宏正（左）與李沐是「滴水的推理書屋」男女主角。（圖：台北電影節提供）

推理影集「滴水的推理書屋」日前在台北電影節舉行世界首映，監製王小棣、導演廖士涵率主要演員羅宏正、李沐、陳婉婷、林映彤以及吳翰林出席，以「粽邪」打響恐怖片名導招牌的廖士涵，這一次拍起被害者死狀火力全開，該多血腥就多血腥，沒有在顧慮電視的尺度。

而他刻意不讓演員們在一開始就知道兇手的身分，搞得大家互相猜忌甚至自我懷疑，顯然挖掘真相的難度不一定比另一部電視劇「華燈初上」輕鬆。

「滴水的推理書屋」讓高大帥氣的羅宏正首度嘗試類似偵探般抽絲剝繭的過程。

羅宏正在劇中筆名就是「福爾摩斯」，他除了造型有別以往外，在角色詮釋上，有超過十場沒台詞的大量獨角戲，只要出場大多是一個人，需要靠許多肢體語言來讓觀眾感受到角色心境，他形容該角被捲入連環殺人事件，被懷疑是嫌疑犯之一，得循線找出真兇，找出自己被誣陷的證據，還得找出是誰陷害他，或者他自己真的就是兇手？「得一面逃一面追查」。

李沐則為了演菜鳥檢察事務官，特地到法院等實地觀察，笑言自己需要盡量表現得很菜，職務權限比起日劇「Hero」中的松隆子還要小，不過對她最大的挑戰，還是因為戲中要騎腳踏車，為此特地勤練騎YouBike，哪知道劇組用的是龍頭超重的腳踏車，讓她遭到羅宏正的取笑：「沒有看過人家騎腳踏車這麼好笑的。」

她近來去拔智齒，自嘲臉都腫起來，拍照時也不太能摘口罩，笑言不能讓經紀人發火。

當「滴水的推理書屋」在台中拍攝時，大家都住在一起，幾位女演員都在同樓層，感覺很像女生宿舍，平常會聽到別的房間內動靜，但大夥兒還特別開了一間房，專門討論人類圖，氣氛相當歡樂。羅宏正也沒有被她們撇下，自稱：「我對於人類圖也是略懂。」

日劇 導演 口罩

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