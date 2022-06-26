女兒剛滿月 黃子佼鬆口：老婆即將復出拍戲

黃子佼有意透過節目完成自己的婚禮。（記者李政龍／攝影）

台灣男星黃子佼日前和Lulu一起錄「婚禮歌手2」，找來哈林庾澄慶當嘉賓獻唱。黃子佼透露，如果未來節目有第3季，打算給孟耿如一個婚禮，老婆產後狀態恢復得不錯，下個禮拜就要復出拍戲。

黃子佼坦言，他從來沒想過自己會變成「女兒傻瓜」，但現在只要看到別人的婚禮，他就忍不住開始想像女兒未來結婚嫁人的模樣，而且還真的已經有人來報名相親，B2的兒子就是其中之一。因為疫情 攪局，黃子佼沒有辦婚禮和彌月宴，始終惦記著要補辦婚禮，但能否實行還是要看狀況。

現在黃子佼家中全都是嬰兒物資，光各種尺寸的尿布堆滿一整面牆，他懇請好友們別再送來，打趣現在最需要的是有人手幫忙帶小孩。因為孟耿如下周就要復出拍戲，雖然戲分不多只要拍三天，但劇組已經等她一個多月，因此不能再拖。他誇讚老婆各方面狀態都恢復得不錯，已經請好保母。

因為疫情，黃子佼和孟耿如家中長輩都還沒真的看過黃玉米，所有人都只能透過視訊關心。雖然黃玉米已經是個小小網紅，黃子佼並沒有打算朝這方面經營，已經想好等女兒長大到一定程度，就不會再分享照片。

此外，黃子佼堅持不公開女兒本名，對外一律稱呼黃玉米。「連爸爸我都不會講，長輩真的很失控。」原來先前黃玉米剛出生，黃爸爸搶先在個人臉書 上昭告天下，急得黃子佼要80多歲的老爸趕緊去開電腦刪文。除了黃爸爸暴雷，張小燕也藏不住祕密，悄悄把黃玉米出生的消息告訴卜學亮，讓黃子佼直跳腳。