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她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

鋼琴名模嫁諧星 驚生理變化「卵子老了」急補救

記者陳慧貞／專訪
若綺（右）、楊昇達夫妻經常一起上節目。圖／摘自臉書
若綺（右）、楊昇達夫妻經常一起上節目。圖／摘自臉書

台灣伊林美艷名模若綺去年8月與楊昇達登記結婚，2人愛情長跑7年多修成正果，原定今年6月舉行婚禮，無奈考量疫情因素，婚期延至9月2日，被問做人進度，是否來個雙喜臨門？她坦言過去以為楊昇達不婚，2年前曾諮詢過凍卵，得知一晴天霹靂消息「卵子老了」，因此這兩年她積極養生、考上營養師執照，採自然方式等待新生命報到。

若綺是氣質美貌兼具的音樂系美女，和「模王」出身的楊昇達結連理，是個奇妙組合，去年10月，楊昇達突發「貝爾氏顏面神經失調」，右半邊臉不能動，連漱口都無力，若綺一路陪伴走過來，「那時剛登記（結婚）1個多月，我心想：完了，我才結婚耶，難道..」內心許多小劇場，直到看到老公拿著牛角梳刮臉復健，日漸好轉，才終於鬆口氣。

夫妻難免吵架，楊昇達幽默好笑，若綺卻清楚知道「他沒有一天不生我的氣」，原因卻出在她個性大而化之，而老公很龜毛，吹風機要放固定位置、線只能拉到一定長度，餐具要分開，只要她不小心弄錯，就會挨一頓碎念，某天，她戲劇魂上身，趴在地上崩潰：「我就是學不會啊！」竟惹得楊昇達錯愕爆笑，「我竟然讓一個諧星笑了」，最後她得出結論， 2人從愛情到婚姻的歷程，「就是一段人生的挑戰，征服他」。

提到做人計畫，37歲的她坦言2年前曾諮詢過凍卵，檢查結果竟發現卵子年齡已是40歲，「好在子宮是健康的，後來我就積極養生、調整作息，楊昇達也跟著我一起吃」，2人還因此都瘦了10公斤，提到籌備婚禮進度，若綺不改爽朗性格：「我這人很懶，全部交給婚顧啊，不用傷腦筋。」

若綺與老公楊昇達達到共識，「做人」要順其自然 。記者李政龍／攝影
若綺與老公楊昇達達到共識，「做人」要順其自然 。記者李政龍／攝影
若綺身材姣好。記者李政龍／攝影
若綺身材姣好。記者李政龍／攝影
若綺（右）與楊昇達愛情長跑8年修成正果。圖／摘自臉書
若綺（右）與楊昇達愛情長跑8年修成正果。圖／摘自臉書
若綺個性大而化之 。記者李政龍／攝影
若綺個性大而化之 。記者李政龍／攝影
若綺最近上表演課，偶爾也會戲劇魂上身 。記者李政龍／攝影
若綺最近上表演課，偶爾也會戲劇魂上身 。記者李政龍／攝影
若綺是氣質與美貌兼具的音樂系美女 。記者李政龍／攝影
若綺是氣質與美貌兼具的音樂系美女 。記者李政龍／攝影
若綺（左）與楊昇達婚紗照。圖／摘自臉書
若綺（左）與楊昇達婚紗照。圖／摘自臉書

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