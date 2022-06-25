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別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律

記者王郁惠／即時報導
謝金燕保養得宜，大方分享凍齡撇步。取材自IG
謝金燕保養得宜，大方分享凍齡撇步。取材自IG

台灣「電音天后」謝金燕雖已47歲，但保養得宜，不僅常在社群分享萌照，也常大秀驚人冰塊腹肌，她金透過IG限動回答粉絲提問，其中有粉絲提問「怎麼樣才能像姐姐一樣正」，她大方分享16點逆齡方法。

在身材方面，她透露自己從來不穿寬鬆衣服，甚至在家也是，透過緊到的衣服隨時自檢身材，四處放全身鏡，一發現不必要的贅肉，就快運動！除了睡覺以外的時間，她都會養成縮小腹的習慣，利用追劇、洗碗的時間邊做運動，能爬樓梯就不坐電梯，努力動腦筋讓運動不無聊。

飲食方面，謝金燕除了不菸不酒，吃飯一定只吃七分飽，提醒「吃東西不要太專心」，要細嚼慢嚥才能把胃養小，胃小自然肉少少，「不喝含糖飲料，不然腰粗粗；懶得運動時更要少少吃，蛋白質膠原蛋白要多吃」。

其他生活習慣，包括不熬夜、避免曬太陽，「剪可以修正自己臉型的髮型、學習化妝技巧修正臉型的缺陷、學習穿衣風格&能力，該遮的遮、該放大的放大」，也從中可以感受她相當自律的生活，也直言若以上的守則都做到，「要多正有多正」；她提醒投資自己的成本不要設限，「心力、財力、續航力隨時準備好，人人都會老，但就是要慢到爆」，就算透過修圖自我催眠也可以，「有好的心態才能有好的狀態」。

謝金燕保養得宜，大方分享凍齡撇步。取材自IG
謝金燕保養得宜，大方分享凍齡撇步。取材自IG

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