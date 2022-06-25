戲說從頭／「少年吔，安啦」重映 顏正國：挨打像地震

30年前在「少年吔，安啦！」片中，顏正國(右)演高捷手下的小弟。(記者李政龍／攝影)

台灣經典黑幫片「少年吔，安啦！」7月8日將以4K修復版再度於全台上映，當年主角之一顏正國，今年執導了從片名就深具致敬意味的「少年吔」，卻與合夥人失和，其中一位許宥鵬近日出面指控他簽了「陰陽合約」，也沒找來當初承諾的王識賢、高捷演出，顏正國表示這幾天會發出聲明、講清楚細節。

許宥鵬控顏正國涉及「一片多賣」，當初講明各自籌台幣2500萬(約83萬美元)，之後發現他以個人名義另和別的投資 人簽了台幣7000萬(約233萬美元)合約，又拒不提供帳目，才憤而提告。顏正國解釋當初確實有找高捷，不過高捷在對岸拍戲，檔期無法談攏，也曾聯絡王識賢，拍電影 本來變數就很多，並非刻意欺騙，不希望此糾紛模糊「少年吔，安啦！」經典重映的焦點。

在「少年吔，安啦！」中，顏正國演高捷手下的小弟，因為大哥捲入江湖恩怨，自己年輕氣盛，終致惹禍上身。有別於高捷的黑道老大演技，顏正國已經是「本色演出」，有場戲演他姊夫的陳松勇要把他從睡夢中打醒，他被告知「不管怎樣挨打都不要醒」，結果陳松勇打第一下他就覺得「地震 嗎？」第二下已清醒，原本還想著怎麼那麼好，光躺著就能賺。

高捷則因上半身的刺青要用油性麥克筆拓層次再撲上爽身粉，每一次都要弄13、14個小時。他的演出深獲南部大哥認可，自此奠定黑道大哥形象。

當年劇組在北港朝天宮等地拍開槍戲，鏡頭擺很遠，用偷拍方式盡量要呈現寫實感，不料一開槍都立刻有軍警人員圍上來，顏正國等人差點真的被捕。他感謝老天待他不薄，30年後又有機會為該片出席首映，期待年輕觀眾從中得到省思。