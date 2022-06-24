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攜手巴黎聖日耳曼足隊 周杰倫推NFT

記者王郁惠／綜合報導
周杰倫與巴黎聖日耳曼足球隊合作，推出1萬個限量NFT。（取材自Instagram）
周杰倫與巴黎聖日耳曼足球隊合作，推出1萬個限量NFT。（取材自Instagram）

周杰倫（周董）不僅7月中將出新專輯，長期關懷兒童的他日前也成為巴黎聖日耳曼（PSG足球隊基金會的贊助人，雙方為了慶祝巴黎聖日爾曼的第10個法甲冠軍頭銜，也合作推出1萬個獨家系列的NFT

周董去年9月和老婆昆凌曾一起飛去法國造訪巴黎聖日耳曼球隊，當時場上還響起他的歌曲，看完足球賽後，他還和球星內馬爾相見歡，並收到象徵他生日（1月18日）的背號18號專屬球衣，周董也成為球隊聖日耳曼基金會贊助人，為孩子們提供為期一周以團結為主題的住宿，通過各種體育和趣味活動的實踐，讓孩子們參加藝術活動，藉以助推中華文化。

他先前也於IG分享曝光與PSG合作的廣告，他一人單挑球王梅西、內馬爾等足球巨星，最後率領以結合巴黎俱樂部與虎年為發想設計出的「Tiger champs」，將球員搖身一變成為2D卡通人物，為NFT揭開序幕，也引起全球外媒的關注，包括法國、義大利、日本、南韓、西班牙、葡萄牙、英國、美國、泰國、越南等國家媒體皆有報導。

而1萬個獨家系列的NFT中，將有10個獨特的傳奇款Tiger champs，分別代表法國最成功的俱樂部所贏得的10個冠軍，10隻老虎模仿周董最喜歡的V字手勢，左手拿著2021-2022年的Hexagoal獎盃，且背景是塗鴉藝術作品。1970個珍稀款為老虎復刻10位不同球員慶祝的動作。8020個基本款則是做出「我愛你」的手勢，風格各異，勢必將吸引玩家搶購收藏。

NFT結合足球與音樂，周董談到：「很榮幸參加跟PSG這次的合作，足球與音樂都是無國界的，沒有語言之分。希望明年如果在巴黎開演唱會的時候，大家能抽到我準備的門票，感受中西文化的交流和音樂帶給大家的正能量。」意外曝光明年有意在法國開唱的計畫，對此杰威爾表示：「時間在協調中，希望明年可以。」

PSG公布與周董合作NFT的消息，Logo設計結合青花瓷。圖／摘自IG
PSG公布與周董合作NFT的消息，Logo設計結合青花瓷。圖／摘自IG

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