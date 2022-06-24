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好帥說成好吃…賈永婕初見酷龍秀韓語 嚇壞大S

記者葉君遠／綜合報導
賈永婕回頭跟老公接吻這招，令人佩服筋骨柔軟。（取材自臉書）
賈永婕回頭跟老公接吻這招，令人佩服筋骨柔軟。（取材自臉書）

國民女神賈永婕老跑醫院，日前起床突感疲累、喉緊，完全是確診前期徵兆，心感不妙「終於輪到我了」，稍晚喉嚨開始庝痛、頭昏，更加確定，跟經紀人報告「八九不離十」，老公也出現症狀，當下她取消後續行程，沒想到好人真有好報，連篩三次都陰，隔天完全恢復，工作能照常進行讓她喜出望外。

為了助人，賈永婕成立「永婕美少女慈善協會」，5月以來跑49家醫院，送出上百台呼吸器及相關配件，結算至23日共台幣2800萬（約94美元）捐款，如今戶頭只剩200萬，而這麼龐大的工程，其實只有她和一名會計、兩名工讀完成，因此幫到許多人。也許是她勇於付出善心，許多廠商找上門邀她代言，日前她穿著腰部挖空白色性感禮服出席醫美器材代言記者會，光這支廣告，收入近千萬台幣。

若加上之前的乳品、床具和服飾，她今年4支廣告，進帳超過台幣2000萬，高出許多藝人行情，甚至打敗了同門藝人邱澤，成了經紀公司「海納百川」搖錢樹，印證了花若盛開、蝴蝶自來，很多廠商認為找她就是跟著做善事，或是看中她的健康正面形象能為企業加分，豪擲代言費也在所不措，這也是她做善事之後，意外的收獲。

她日前和老公去海邊度假，兩夫妻站在立槳上，她在前、他在後，她頭轉180度向後跟老公接吻，甜蜜羨煞眾人，回來不久就發生疑似確診，賈永婕笑說，「有醫生朋友來留言，說我們可能只是中暑」，但在當下，老公告訴她，若她真的確診，他會形影不離，「他認為如果有，我們就同步，不要我好了，他又中，這樣分兩次，時間也拉長」，所幸最後沒事。

賈永婕跟大S私交好，日前相約跟具俊曄一起共餐，為了讓歐巴有好印象，她苦練幾句韓文，沒想到見了面，賈永婕想誇他帥，竟說韓文「馬西索呦」，大S一聽臉都歪了，賈永婕笑說，「我想說你好帥，卻說成你很好吃。她大笑說，大S向他介紹賈永婕是「Super woman」，「我英文不好，溝通起來卡卡的，但具俊曄真的既成熟又有味道。」

至於大S如何跟具俊曄溝通？賈永婕說，「用英文，但她的英文好像一般，其實，有時候朦朧感，也是一種美。」

賈永婕人美心善，廣告商也願擲大錢找她代言。（圖：JR凱洛廣告提供）
賈永婕人美心善，廣告商也願擲大錢找她代言。（圖：JR凱洛廣告提供）

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