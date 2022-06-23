吳慷仁炸冰塊肌 舔舌拋魅殺技 賈靜雯喊：吃我吧

賈靜雯（左）在「媽，別鬧了」中遇上帥氣學長吳慷仁。(圖:Netflix提供)

賈靜雯主演Netflix爆笑喜劇「媽，別鬧了！」將登場，23日再曝光幕後花絮「如蓉の紙上談情」，她幾乎全程素顏、搞笑浮誇演活一名與戀愛絕緣的魚乾女，其他演員各個更是擺脫包袱誇張演出，花絮影片中，吳慷仁飾演的學長，大秀肌肉 、舔嘴等各種魅惑行徑，讓賈靜雯也凍未條大喊：「吃我吧！」

賈靜雯（右）、柯佳嬿在「媽，別鬧了！」中飾演姐妹。圖／Netflix提供

「媽，別鬧了！」邀來許多亮點嘉賓，在「華燈初上」中飾演阿季而大圈粉的謝瓊煖，綁著小馬尾帥氣出演中性角色，與賈靜雯牽手曬恩愛，甚至見家長玫玫（比莉 飾），劇組更找來綜藝圈轉型深耕演藝圈超有喜感的洪都拉斯，在劇中扮演賈靜雯寫小說 出版社審稿上司，2人對手戲上演猶如八點檔戲碼，賈靜雯坦言「真的蠻難演」，還直呼一度想點痣在臉上，增添笑果，但被導演 陳慧翎以「太誇張」為由制止。對於謝瓊煖、洪都拉斯的參演，賈靜雯笑說：「在拍戲時與非常多演員、嘉賓對戲，我們都會交換彼此想法、意見，創造更多好笑的演法，玩得非常開心」。

「媽，別鬧了！」最新曝光的花絮影片中，還可見飾演小妹「若敏」的柯佳嬿瘋狂親吻路人，還有吳慷仁好久不見的好身材，只見他擺出偶像劇男主角登場姿態，下一秒卻是大露胸肌、發電眼、舔嘴，各種浮誇動作，令人笑噴。