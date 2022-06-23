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台語歌王蕭煌奇憶15歲全盲 絕望怒吼：我明明還看得到

記者林怡秀／即時報導
蕭煌奇日前上年代「那些年。那些歌」。(圖:年代提供)
蕭煌奇日前上年代「那些年。那些歌」。(圖:年代提供)

台語歌王蕭煌奇近日登上「那些年。那些歌」演唱許多經典歌曲，回憶起兒時點滴，當時國小五年級的他，無意間聽到電台在推銷一台7000塊的卡拉OK伴唱機，竟立刻喬裝大人的聲音背著媽媽下訂單，氣得媽媽罵聲連連。而蕭煌奇也透露從弱視變成全盲的心境轉變，起初他不斷逃避生活、朋友，就連媽媽想教他點字都被拒之門外，甚至大吵「我明明還看得到一點，為什麼要學點字！」

從小熱愛歌唱的蕭煌奇回憶起兒時點滴，國小五年級的他某天聽到在電台推銷一台7000塊的卡拉OK伴唱機，竟喬裝起大人的聲音，背著媽媽撥打電話下訂單，幾天後伴唱機果真送到家中，氣到不行媽媽也只能無奈付錢；但一心只有伴唱機的蕭煌奇也管不了這麼多，不僅急著開箱，還把用伴唱機爆錄16首歌的卡帶，分送給親朋好友，驕傲地說「他們都有我的專輯！」相當逗趣。

蕭煌奇經過弱視和全盲兩種人生，因先天性白內障一出生只看見一片白的世界，4歲那年動手術才恢復一點視力，但這小幸運並沒有持續太久，直到高一那年因為用眼過度導致眼前又只剩下一片虛無。談到這樣的經歷，蕭煌奇坦言，高中的他其實完全無法接受這個事實，每節下課都會逃離他的同學、朋友，一個人到頂樓彈吉他用最愛的音樂陪伴自己，就連希望他學習點字的媽媽也被一併推開，甚至不斷爭吵「我明明還看得到一點，為什麼要學點字！」，好在蕭煌奇一家人都非常樂觀，積極的陪伴他左右，成就了現在開朗的金曲歌王。

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