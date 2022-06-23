不躲了 向蔡淑臻自我推薦 溫昇豪想喇舌

溫昇豪(左)、蔡淑臻同屬伊林娛樂旗下藝人，近期難得一起客串影集。（記者李政龍／攝影）

台灣女星蔡淑臻與溫昇豪日前出席時尚 精品活動，兩人同屬伊林娛樂旗下藝人，當年曾一起演出「犀利人妻」、「小資女孩向前衝」，近十年來卻鮮少在戲劇上合作，直到近期一起客串一部影集，定裝時才遇到。提到蔡淑臻近期主演「村裡來了個暴走女外科」受歡迎，溫昇豪被問有想演劇中哪個角色？他笑：「朱軒洋喇舌部分！」一挑就挑福利 最多戲分。

「女外科」籌拍第二季，溫昇豪表示，之前戲播出時，他人正在新加坡 拍戲，看到醫療劇以輕鬆喜劇方式包裝，認為拍攝手法很特別，看了前兩集也頗喜歡，若第二季有機會參演，他笑言：「可以算員工價」，而說到最想演的角色，在「女外科」中蔡淑臻與小24歲的朱軒洋大談姐弟戀，尤其完結篇一場激情肉搏戰引發話題，被問想演哪個角色，溫昇豪二話不說：「朱軒洋喇舌的部分！她不適合小鮮肉，適合我這種咕咾肉啦！」蔡淑臻則回：「各種肉有不同風味。」

溫昇豪5月初自新加坡返台，居家檢疫期間發現確診，直接被送去檢疫中心，說起當時身體狀況，「就是累累的，不太舒服、痠痛，白天快篩還是陰性，到晚上就變兩條線了」，幸好症狀輕微，休養3天就轉陰，如今他頭好壯壯，連後遺症都沒有。